PS5 : PlayStation est en chemin pour faire la meilleure année de l’Histoire du jeu vidéo

Après trois trimestres records, Sony s'attend à battre le record de l'année la plus fructueuse de l'Histoire des fabricants de consoles. Reste désormais à produire les PS5 en nombre suffisant.

Que se passe-t-il quand on mélange une année de tous les records pour le jeu vidéo, avec une marque déjà leader du marché ? La réponse attendra encore trois mois pour avoir un bilan complet de l’année fiscale de Sony, mais la marque prévoit bien de battre un record historique, celui du plus gros chiffre d’affaires sur un an de l’histoire du jeu vidéo. En attendant, elle partage les résultats de son Q3 FY2021, qui porte sur les mois d’octobre à décembre 2020.

Le chiffre d’affaires de PlayStation s’élève à 8,45 milliards de dollars (883,2 milliards de yens) pour 0,767 milliard de dollars de bénéfices (80,2 milliards de yens).

Sony pointe vers les ventes de la PS5 pour expliquer une hausse du chiffre d’affaires, avec 4,5 millions de consoles vendues au 31 décembre 2020. C’est exactement le même nombre que le nombre de PS4 vendu par Sony lors du lancement de la génération précédente en 2013. Pourtant, Sony a déjà déclaré vouloir vendre davantage de PS5 et que de PS4 en comparant les lancements des deux consoles. La demande est clairement bien là, plus forte qu’en 2013, mais Sony doit désormais assurer une meilleure production de la PS5 si la firme veut atteindre son objectif.

Comme nous l’avions expliqué lors de notre prévision des prix des consoles nouvelle génération, les fabricants ont l’habitude de vendre à perte en début de génération. C’est bien ce que confirme Sony dans ses résultats, et pointe la PS5 comme étant l’un des facteurs contribuant à un poids sur les bénéfices. La vente à perte, « à un prix stratégique » comme l’indique Sony dans ses résultats, permet de contribuer à l’adoption rapide de la nouvelle génération. Contrairement aux générations précédentes, PlayStation peut compter sur une hausse du bénéfice sur d’autres facteurs pour contrebalancer la vente à perte du hardware.

Sony peut notamment remercier sa branche responsable des abonnements et de la vente en ligne (DLC, contenu in-app, achat de jeux dématérialisé, abonnements aux PS+ et PSNow) qui marque un trimestre record, avec une croissance de 50% en comparant avec le même trimestre l’année précédente.

En particulier, Sony compte désormais 47,4 millions d’abonnés au PS+, en forte hausse depuis un an, et tout au long de la génération PS4. Sony indique d’ailleurs que 87% des propriétaires de PS5 sont abonnés au service. Cette source de revenu supplémentaire qui était encore anecdotique à la fin de vie de la PS3, vient désormais renforcer un segment du marché de PlayStation, le numérique, qui représente 60% du chiffre d’affaires de PlayStation. Le hardware représente 27%, les jeux en boite 6%, et les accessoires 7%.

Habituellement, les années où Sony lançait une nouvelle PlayStation se finissait dans le rouge, à cause de cette vente à perte. L’année de lancement de la PS3 est en particulier connue pour avoir été catastrophique pour le groupe. Cette année, Sony prévoit des bénéfices records, signe qu’il est désormais possible de compenser largement cette vente à perte.

Les ventes de jeux vidéo sont en hausse pour PlayStation, et la marque peut en particulier se féliciter du travail d’Insomniac Games avec Spider-Man : Miles Morales, l’un des jeux de lancement de la PS5, également disponible sur PS4. Sony annonce avoir vendu plus de 4,1 millions d’exemplaires. On parle ici de ventes, et donc d’expéditions aux magasins (ce qui aurait été synonyme de stock invendus potentiels), et permet au jeu de se hisser à la 4e place de l’histoire de PlayStation dans les meilleurs lancements de jeux exclusifs.

At 4.1 million in sold through (not shipped) in less than 2 months I think this might be Sony's 4th fastest selling exclusive game in history

Will be behind The Last of Us Part II, Spidey (2018), and God of War but should be ahead of everything else

Amazing result

— Benji-Sales (@BenjiSales) February 3, 2021