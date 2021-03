Ils ont créé une PS5 refroidie grâce à l’eau : elle est élégante et compacte

Vous trouvez la PS5 trop grosse ? Faites confiance aux moddeurs pour lui donner un nouveau look. La dernière création du Modding Cafe est impressionnante.

Dans le monde du PC, on peut faire un peu ce que l’on veut. On peut refroidir le CPU grâce à de gros ventilateurs, comme sur la PS5, ou utiliser un système de watercooling. Quand on rentre dans l’univers du watercooling, vous avez les AiO (All-in-One) pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête et les systèmes personnalisées pour les autres. Pour le GPU, c’est la même chose.

Même si la plupart des fabricants conçoivent des design qui se refroidissent avec des ventilateurs, il y a des modèles personnalisés avec des blocs de watercooling associés à des radiateurs. Il existe même une GeForce RTX avec un système de refroidissement passif.

Pour la PS5, c’est presque pareil mais à une exception près. Vous ne la concevez pas, c’est Sony qui en est en charge. On a d’ailleurs un APU, cela signifie que le GPU intégré dans une architecture CPU. L’ensemble est refroidi grâce à un énorme radiateur en aluminium divisé en deux zones traversées par pas moins de 7x caloducs en cuivre. S’ajoute à ça la présence d’une chambre à vapeur massive en cuivre qui permet de refroidir le reste des composants voisins tels que la mémoire ou le SSD. Ce radiateur est refroidi par un énorme ventilateur disposant d’une double entrée d’air (aspire l’air des deux côtés). Les dimensions de ce ventilateur sont de 120 mm de diamètre pour 45 mm de hauteur.

La PS5 dans les mains des moddeurs

La PS5 est grosse, même très grosse. Cela a nourri des débats depuis son annonce jusqu’à son arrivée dans nos salons (pour les chanceux). Pour concevoir une PlayStation 5 plus compacte, les experts de Modding Cafe ont réalisé du modding de console… ils ont remplacé le système de refroidissement par un système de watercooling. Ils en ont profité pour changer le design du boitier extérieur.

Un énorme travail, surtout que l’un des composants clés de la PS5 est le système de ventilation. Ils ont tout remplacé, y compris le fameux métal liquide qui sert de conducteur entre le processeur et le dissipateur thermique. Ils ont donc été obligés de revoir complètement son fonctionnement. La série de 4 vidéos est fascinante, que vous trouverez plus bas, car on peut y observer les différents essais jusqu’au dernier qui permet d’obtenir des températures correctes. En plus, le boitier est devenu très compact.

Ce n’est pas à la portée de tout le monde. Néanmoins il faut avouer que cette PS5 transformée avec ses ailerons est impressionnante. Les amateurs de PC auront certainement remarqué la présence de LED multicolore, un élément qui fait défaut sur la console de jeu de Sony.