Sony WF-1000XM4 : leur présentation n’est qu’une histoire de jours

Sur YouTube, Sony a planifié un événement le 8 juin pour y présenter un ou plusieurs produits. Tout porte à croire que les écouteurs sans fil WF-1000XM4 y auront une place de choix.

Les Sony WF-1000XM4 ont-ils encore beaucoup de secrets à révéler ? C’est à se demander tant les fuites ont été nombreuses au cours des dernières semaines. Prix, visuels HD, caractéristiques et autres informations secondaires, les indiscrétions furent régulières. Elles ont d’ailleurs permis de dresser le portrait du produit.

Un événement aux nombreux indices

Sauf qu’une interrogation demeurait encore : quand est-ce que les prochains écouteurs sans fil haut de gamme de Sony seront officiellement présentés ? À cette question, le groupe japonais apporte un début de réponse relativement claire. Sur sa page YouTube, un événement a été programmé le 9 juin au Japon (le 8 juin, 18h, heure de France métropolitaine).

Ce rendez-vous est accompagné d’une série d’indices qui en dit long sur les intentions de l’entreprise. Le titre du live par exemple, en est un premier : « Sony Announcement for Music Lovers », soit « L’Annonce de Sony pour les amoureux de musique ». Une référence à un appareil audio, de toute évidence.

Le second indice se trouve dans le slogan « Truly Silent », pour « Vraiment silencieux », rappelant ici la réduction de bruit active des écouteurs, qui devrait être encore plus efficace grâce à la toute nouvelle puce Sony V1. Enfin, « Tailored 4 you », que l’on pourrait traduire par « Fait pour vous », contient le chiffre « 4 », en référence à la quatrième version des WF-1000X.

Un prix probablement en hausse

Pour rappel, les Sony WF-1000XM4 devraient notamment prendre en charge le codec LDAC et l’audio Hi-Res, et proposer une autonomie de 12 heures sans réduction de bruit active, ou 8h en utilisant cette fonction. Aussi, leur prix devrait grimper d’une itération à une autre : 279 euros au bas mot, soit le même tarif que les Apple AirPod Pros lancés en octobre 2019.