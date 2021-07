Sony va continuer à vendre des jeux PSP

Après avoir finalement laissé ouverts les stores PS3 et Vita, Sony a décidé de gracier également la PSP. Les jeux pour l’ancienne console portable de PlayStation continueront d’être vendus sur les boutiques en ligne de la firme.

Les joueurs attachés à leurs anciens supports PlayStation peuvent respirer. Après la PS3 et la PS Vita, la PSP pourra encore trouver des jeux. En avril dernier, Sony avait annoncé la fermeture prochaine des magasins PS3 et PS Vita, au grand dam des joueurs possédant encore leurs appareils et toujours désireux d’y ajouter des jeux.

Face à la colère, le constructeur japonais avait finalement fait machine arrière et la boutique en ligne PS3 ainsi que le store PS Vita sont toujours là. En revanche, Sony prévoyait de sonner la fin de la récré pour la PSP, contrainte de dire adieu à ses jeux. Il n’en sera finalement rien.

Plus d’achats au sein de la boutique PSP

Selon le site Kotaku, un message serait récemment apparu sur le site de PlayStation UK indiquant que les jeux PSP continueraient d’être vendus sur les stores des consoles PS3 et Vita. « Vous pourrez toujours acheter et jouer à des contenus PSP disponible sur les stores des PS3 et PS Vita », est-il écrit dans l’espace « Remarques importantes ». Et ce message est finalement également apparu sur le site de PlayStation France.

Cependant, à compter du 6 juillet prochain, il ne sera plus possible de faire de recherche ni d’achat au sein des jeux ou de la boutique intégrée à la console, souligne PlayStation. Mi-avril, Jim Ryan, le patron de Sony Interactive Entertainement avait programmé la fin du fonctionnement commercial de la PSP, et donc la fermeture de tout store, au 2 juillet 2021. Un peu vite en paroles visiblement ou bien les derniers fans ont été entendus.