Ces deux futures motos électriques au look rétro donnent déjà envie

Le groupe Vmoto, qui commercialise notamment la marque Super Soco, a dans ses cartons deux modèles de motos électriques au design très alléchants.

Les acteurs sur le marché de la moto électrique ne sont pas encore très nombreux. Mais Super Soco fait partie des plus actifs, étant arrivé parmi les premiers avec sa gamme de deux-roues équivalent 50 cc. Un choix réfléchi pour rester parmi les acteurs les plus abordables que l’on doit à la société australienne Vmoto qui commercialise justement Super Soco, et deux autres marques : E-Max et Vmoto.

Si l’on parle de ce groupe aujourd’hui, c’est que des esquisses de futures motos électriques ont été publiées par nos confrères de Cycle World, nous mettant sur la voie deux plusieurs modèles électriques au look plutôt travaillé.

Un look affirmé

Même si l’électrique est sans doute le futur, pour autant on peut arborer un design rétro. C’est là-dessus que jouent les futures motos, évoquant très largement le style café racer. Comme on a pu le voir récemment avec l’entreprise Metorbike. Petite bulle sur l’optique avant, garde-boue avant et arrière raccourcis et selle courte, les images de ces futures productions envisagées par Vmoto ne manquent pas d’allure. On notera également le faux réservoir qui semble être creusé comme sur les BMW R nineT pour accueillir les genoux.

Il semblerait que la base de ces deux prochains modèles au look café racer sous un modèle qui est vendu chez nous sous la marque Super Soco, le TC Max. Quoi de plus normal pour aller au mieux avec le look agressif que de choisir le modèle le plus puissant de la gamme.

Pour remplacer le TC Max ?

Pour rappel le TC Max est un équivalent 125 cc. Il embarque un moteur central à courroie développant une puissance maximum de 5 000 watts, 180 Nm, autorisant une vitesse maximale de 100 km/h. Côté batterie (Lithium-Ion), la capacité est de 3,24 kWh, pour une autonomie allant de 70 à 110 km selon le mode de conduite (Eco, Normal ou Sport).

Sachant que le TC Max adopte déjà en partie un look café racer, peut être un peu moins affirmé que ce qui semble nous attendre, reste maintenant savoir si ces nouveautés s’ajouteront à la gamme, ou viendront remplacer le modèle actuel. À suivre.