TCL lance un smartphone façon Galaxy Note avec un stylet intégré

TCL lance un smartphone à 258 dollars aux États-Unis qui intègre dans son châssis un stylet. Une façon pour ce TCL Stylus 5G de proposer des fonctionnalités haut de gamme à des prix attractifs.

Si l’on connaît TCL davantage pour ses téléviseurs que pour ses smartphones (en témoigne le TCL 20 SE), la marque est loin d’avoir dit son dernier mot et lance un nouveau smartphone aux États-Unis.

Sa particularité est d’embarquer un stylet, ce qui est assez rare pour un positionnement d’entrée de gamme. L’appareil est proposé aux États-Unis seulement à seulement 258 dollars, soit environ 240 euros HT, rapporte Android Central.

Une fiche technique qui n’a pas (trop) à rougir

Ce smartphone possède 128 Go de stockage et 4 Go de RAM. Il fonctionne grâce au SoC MediaTek Dimensity 700 5G et tourne sous Android 12. Du côté de son écran, on a une dalle de 6,81 pouces LCD d’une définition FHD+, soit 1080 par 2460 pixels. La batterie est dotée d’une capacité de 4000 mAh et peut être rechargée en deux heures grâce à une charge de 18 W.

Sur la partie photo, TCL équipe son Stylus 5G de HDR, d’un capteur principal de 50 Mpx, accompagné d’un objectif de profondeur de 2 Mpx, un capteur macro de 2 Mpx et un ultra-grand angle de 5 Mpx. En façade, le capteur selfie est de 13 Mpx. Enfin, deux haut-parleurs, pour un son stéréo, complète la fiche technique, annonce le site de TCL.

Sur cette gamme de prix, TCL est en retard par rapport à la concurrence, notamment lorsqu’on compare le Stylus 5G à des smartphones de marques chinoises. Mais ce n’est pas sur ce terrain que TCL veut aller les chercher.

Un stylet intégré dans le Stylus 5G

La principale particularité de ce smartphone TCL, c’est son stylet, qui n’est pas à transporter à côté du smartphone puisqu’il peut se ranger directement dedans. Plusieurs applications de prise de notes manuscrites sont préinstallées, comme Nebo ou encore MyScript Calculator 2.

Sur la partie logicielle toujours, TCL intègre une suite d’outils : « un créateur de GIF personnalisé, des outils d’écriture, des outils de signature de documents, etc. ».

Selon les informations d’Android Central, le smartphone sera commercialisé dans d’autres pays plus tard dans l’année, sans qu’on sache lesquels, ni à quel prix.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.