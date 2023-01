Cette tablette promet d’avoir un écran vraiment agréable pour vos yeux

TCL présente au CES une nouvelle tablette 2-en-1 équipée d'un écran NXTPaper. Derrière ce nom se cache la promesse d'un écran agréable pour les yeux.

TCL vise très large avec ses produits. Au CES 2023, le fabricant a présenté des lunettes, des smartphones, et des écouteurs. La marque ne s’arrête pas là et a également des nouveautés côté tablette.

De prime abord, la TCL NXTPaper 12 Pro ressemble à une tablette classique sous Android. Dans le détail, la marque promet gros, surtout au niveau de l’écran.

Un écran agréable pour les yeux ?

Cette tablette 2-en-1 de TCL intègre en effet un écran de 12,2 pouces avec une définition de 2160 x 1440 pixels et utilisant la technologie NXTPaper du constructeur. D’après TCL, cela permet d’avoir une luminosité 100% plus importante que la génération précédente tout en offre une réduction de la lumière bleue de 61%.

Toujours d’après les promesses de la marque, on aurait alors un écran qui offre des couleurs éclatantes et un bon niveau de contraste avec un rendu similaire à celui du papier. Il faudra attendre les tests de la presse pour réellement déterminer la qualité de cet écran.

Pour le reste la fiche technique ne vend pas vraiment du rêve : Android 12, puce Mediatek MT8771, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, Wi-Fi 5 et une batterie de 8000 mAh rechargeable par USB-C.

La tablette NXTPaper 12 Pro est proposée dès maintenant aux États-Unis à partir de 499 dollars.

