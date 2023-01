TCL semble confondre smartphones bons marchés et smartphones dépassés

TCL lance une nouvelle gamme de smartphones, les TCL 40. Trois téléphones viennent inaugurer la gamme : les TCL 40 R 5G, TCL 40 SE et TCL 408.

En plus de nouveaux écouteurs, de lunettes de réalité augmentée et de PC 2-en-1, TCL a annoncé au CES 2023 trois nouveaux smartphones. Clairement positionnés sur l’entrée de gamme, nous ne saurions jamais assez vous conseiller de bien lire leur fiche technique avant de passer à l’achat. On vous explique pourquoi.

TCL 40 R 5G : quand le plus équipé est déjà à la ramasse

Le premier s’appelle TCL 40 R 5G. Comme son nom l’indique, il possède une puce 5G, la Dimensity 700 de MediaTek. Celle-ci est gravée en 7 nm, on est donc loin de la toute dernière technologie en vigueur, mais il s’agit d’un smartphone d’entrée de gamme rappelons-le. Il ne possède en outre que 4 Go de RAM.

L’écran est au diapason puisqu’on trouve une dalle LCD de 6,6 pouces en 90 Hz seulement dotée d’une définition HD+. Difficile en 2023 de conseiller un appareil avec une si faible densité de pixels.

Pour parachever le tableau, il est livré avec Android 12 et n’intègrera qu’une seule mise à jour majeure, vers Android 13 donc. À peine annoncé, déjà obsolète, c’est un peu dommage. Nous vous épargnons le reste de la configuration, vous l’aurez compris, évitez ce smartphone, même à 219 euros, il ne saurait être conseillé.

Moins chers, mais pas moins intéressants, le TCL 40 SE

Les deux autres appareils sont encore moins chers. Le TCL 40 SE est vendu 169 euros et le TCL 408 139 euros. Ils seront tous deux disponibles à partir du premier trimestre. Et à la rigueur, ils conviendront sans doute mieux aux petites bourses.

Le TCL 40 SE passe sur une puce MediaTek Helio G37 et est livré avec Android 13. Oui, vous avez bien lu, le smartphone a beau être moins cher, il arrive avec une expérience logicielle plus récente. Bon, il ne sera jamais mis à jour vers Android 14, certes, mais pour 170 euros pourquoi pas ? Attention toutefois, la 4G n’est plus de mise. Il intègre lui aussi un écran HD+ en 90 Hz, mais légèrement plus grand avec 6,75 pouces. Sa batterie de 5000 mAh devrait aisément durer deux jours avec un tel écran et une telle puce.

Pour les budgets encore plus serrés, TCL lance le 408, mais nous vous conseillerions vraiment de passer votre chemin. Le téléphone est vendu sous Android 12 avec une puce MediaTek 6762 qui devrait avoir bien du mal à tenir les usages modernes. Le rafraichissement de l’écran 6,6 pouces HD+ tombe à 60 Hz.

