Ces lunettes AR en Micro LED pourraient remplacer les smartphones

TCL a présenté des lunettes AR équipées de guides visuels en Micro LED. Elles peuvent prendre des photos, permettent d'écouter de la musique, de se repérer via une puce GPS, de recevoir des notifications et des appels. Eh, mais, ce ne serait pas tout ce que fait un smartphone ou presque ?

Si vous parlez de téléviseur ou de technologie d’affichage, TCL n’est jamais bien loin. La firme chinoise le prouve une fois encore en intégrant pour la première fois la technologie Micro LED à des lunettes connectées de réalité augmentée.

En clair, il s’agit bien de lunettes au sens traditionnel du terme puisqu’il est possible de voir à travers. Mais les TCL RayNeo X2 intègrent un affichage binoculaire à guide d’ondes optiques Micro LED en couleur. Elles intègrent également de nouvelles fonctions interactives.

La même puce que l’Oculus Quest 2

Une des fonctionnalités les plus bluffantes sur le papier est sans aucun doute la possibilité théorique de traduire en temps réel les propos d’une personne qui parle dans une langue qui vous est inconnue. Les lunettes sont en théorie capable de détecter la langue, de traduire et d’afficher via des sous-titres les propos tenus.

Clairement, il s’agit de l’équivalent d’un flagship pour d’autres gammes de produits, une véritable vitrine technologique pour ce marché qui vient à poindre. On retrouve la traditionnelle puce XR2 développé par Qualcomm, la même que pour les casques de réalité virtuelle Oculus Quest 2 ou Pico 4. Celle-ci gère l’affichage en temps réel des éléments d’interface.

GPS, photo, musique et notifications… un vrai smartphone sur bout du nez

Une puce GPS est également intégrée à un système de navigation intelligent permettant la localisation et la cartographie simultanée ou encore la reconnaissance des gestes. Une connexion Bluetooth vous permet de recevoir vos messages et appels tout en se déplaçant.

Autre idée pour garder les mains libres, un appareil photo intégré aux lunettes permet de prendre des clichés, des vidéos et des time lapse, le tout à la première personne. Il y a même un mode nuit comme sur n’importe quel smartphone de nos jours. Les lunettes se proposent aussi de remplacer vos écouteurs en diffusant de la musique « discrètement », nous promet TCL.

Quels usages ?

Comme pour toute nouvelle gamme de produits, il convient de s’interroger sur les usages réels qui pourront en découler. Là-dessus, TCL remonte un peu ses manches et lance un projet de développement lors de ce premier trimestre 2023 pour inviter les développeurs à créer des fonctionnalités. TCL promet aussi « une série de jeux AR et originaux développés par notre équipe ».

Le lancement commercial des TCL RayNeo X2 attendra d’ailleurs que cette phase de développement soit terminée. Nous n’avons aucune idée du prix du produit pour le moment.

TCL NXTWEAR S

En plus de ce produit d’appel, TCL a aussi présenté au marché américain ses lunettes à double écran portable Micro OLED, les TCL NXTWEAR S que nous avions pu essayer à l’IFA 2022 en septembre dernier. Elles seront disponibles en Europe à partir du premier trimestre de 2023 pour 499 euros.

