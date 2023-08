TCL dévoile deux smartphones avec un écran qui imite le papier

TCL dévoile deux smartphones qui veulent imiter les écrans E-ink. Leur principal avantage : un prix contenu.

TCL est plutôt connu pour ses gammes de téléviseurs, mais la marque chinoise propose aussi des smartphones plutôt orientés vers l’entrée de gamme. Et leurs nouveaux modèles ont une particularité notable : des écrans dits NXTPAPER.

NXTPAPER est une technologie propriétaire développée par TCL qui vise à imiter, ou du moins s’approcher de l’aspect du papier. Il s’agit des premiers smartphones de TCL à intégrer ce type d’écran, jusqu’ici réservé aux PC et tablettes.

L’intérêt d’une telle technologie apparait évident pour la lecture de texte, ou encore de BD, webtoon ou autre. La marque promet également un certain confort oculaire et la « sensation du papier ». Pour ce dernier point, nous demandons à voir…

Deux modèles accessibles

Si l’on ne peut pas retirer une qualité à TCL, c’est le prix compétitif de ces appareils. Comptez 199 euros pour le TCL 40 NXTPAPER 4G et 249 euros pour le TCL 40 NXTPAPER 5G. Le premier sera commercialisé en septembre, le second en octobre.

Le TCL NXTPAPER est un smartphone avec écran FHD+ LCD de 6,78 pouces, il possède deux haut-parleurs, un appareil photo selfie de 32 mégapixels, ainsi qu’un capteur principal de 50 mégapixels et un module ultra grand-angle de mégapixels. Saluons également 256 Go de stockage et 8 Go de RAM.

La version 5G se pare d’un écran HD+ de 6,6 pouces et de 6 Go de RAM. La puce 5G étant certainement plus cher, une fois n’est pas coutume, la version 5G est donc moins bien équipée.

