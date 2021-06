Avec ces lunettes TCL, un écran virtuel de 140 pouces vous suivra partout

En préparation du MWC 2021, TCL présente les lunettes NxtWear G qui permettent de simuler un écran allant jusqu'à 140 pouces en 16:9 devant vos yeux pour que vous puissiez profiter d'un meilleur confort visuel partout où vous allez.

Ce ne sont pas vraiment des lunettes intelligentes que présente TCL en amont du MWC 2021 de Barcelone. Un responsable de la marque nous affirme qu’il préfère parler de « wearable display ». Comprenez : un écran à emporter avec vous.

Un écran de 140 pouces où vous voulez

En effet, les TCL NxtWear G ne peuvent pas vraiment être comparées à des lunettes connectées comme celles Snapchat ou les Google Glass. Ici, le but n’est pas de débloquer des fonctions en réalité augmentée, mais plutôt de simuler devant vos yeux, et où que vous soyez, un écran dont la diagonale peut monter jusqu’à 140 pouces en 16:9.

La marque parle de « cinéma portable pour les cinéphiles, un monde immersif pour les joueurs, ou un espace privé à la maison, au travail ou sur votre trajet ». En théorie, l’utilisateur des NxtWear G doit simplement connecter les lunettes à son appareil via le câble fourni avec le produit (à condition qu’il dispose d’un port USB-C DisplayPort).

Il verra ensuite l’écran de son smartphone, PC ou tablette être reproduit virtuellement devant ses yeux. L’idée est de permettre un meilleur confort tout en protégeant certaines données confidentielles — personne ne pourra venir jeter un œil par-dessus votre épaule pour espionner votre écran.

Pour ne pas vous couper du monde extérieur, vous pourrez toujours regarder vers le bas pour voir vos mains ou vers le haut si quelqu’un s’approche de vous.

Sachez que les TCL NxtWear G se dotent de deux dalles OLED fournies par Sony. La marque promet que les contenus 3D et 4K sont pris en charge tandis que l’audio est assuré par deux haut-parleurs stéréo dans les branches.

TCL promet des lunettes très légères, faciles à emporter dans son sac et au design élégant. Toutefois, on ne peut s’empêcher d’être un peu dubitatif quant au look que les NxtWear G procurent aux figurants dans les images de presse.

Prix et date de sortie des TCL NxtWear G

Au-delà de ça, des verres de correction peuvent être implémentés si l’utilisateur en a besoin. Le produit de TCL est « compatible avec plus de 100 smartphones, appareils hybrides 2-en-1 et ordinateurs portables de tous les grands fabricants ».

Enfin, un prix indicatif de 599 euros est évoqué pour ces lunettes, mais on ne sait pas encore dans quels marchés elles seront commercialisées à part l’Australie à partir du mois de juillet.