Tesla Model 2 / Q : de nouveaux rendus dévoilent une conception relativement ennuyeuse et conservatrice

En attendant des informations officielles sur la voiture, voici les derniers rendus de la très attendue Tesla Model 2 / Q. Selon un média russe, elle adopterait une conception relativement ennuyeuse et conservatrice.

S’il y a bien un modèle voiture qui est attendu, c’est la Tesla Model 2. Plusieurs fois évoquée par Elon Musk, nous savons peu de choses à son sujet. Ce qui laisse l’opportunité de dire tout et n’importe quoi, mais surtout d’imaginer cette Tesla « pas chère ». Faisons le point.

Actuellement, la voiture électrique Tesla la moins chère du catalogue est une berline. C’est la Tesla Model 3 Standard Plus (SR+), que l’on peut acheter en France pour 37 800 euros grâce au bonus écologique. C’est le ticket d’entrée chez Tesla. Beaucoup espèrent désormais une voiture plus compacte et bien moins onéreuse.

Tesla n’a jamais communiqué dessus directement, mais Elon Musk a évoqué une compacte électrique qui se situerait sous la Model 3 dans la gamme. D’après les rumeurs, elle se nommerait Model 2 ou Model Q ou encore Model A.

Avec la construction de nouvelles Gigafactory, dont celle au Texas et celle en Allemagne, Tesla est en train de mettre en place une production à grande échelle. Le souhait d’Elon Musk de démocratiser ses véhicules 100 % électriques au plus grand nombre pourrait donc passer une nouvelle étape. Néanmoins, cela reste un segment très concurrentiel, plusieurs modèles compacts trônent déjà sur le classement des voitures électriques les plus vendues en France.

Dernières actualités

De nouveaux rendus (20 septembre 2021)

L’apparence réelle du véhicule n’est pas encore connue – mais voici de nouveaux rendus. Les images sont basées sur les derbières rumeurs – et elles montrent une conception relativement ennuyeuse et conservatrice (source : Kolesa).

D’après les récentes rumeurs, le prototype de Model 2 / Q devrait déjà être terminé. Ce modèle serait exclusivement conçu dans la Gigafactory de Shanghai et exporté dans le monde entier.

Pas de volant ni de pédales (3 septembre 2021)

Le patron de SpaceX a de nouveau évoqué cette potentielle Model 2 (ce n’est pas son nom officiel). Ces indiscrétions nous viennent d’Electrek, dont une source présente lors d’une réunion Tesla lui a remonté quelques informations. L’année 2023 a été une nouvelle fois confirmée par Elon Musk.

Il faut cependant faire preuve de vigilance quant aux échéances annoncées par M. Musk, qui se montre généralement très, si ce n’est trop, optimiste sur les plannings de l’entreprise. Toujours selon la source, le PDG de la firme californienne aurait également posé une question qui en dit long sur ses futures intentions.

À quoi ressemblerait-elle ?

D’après les rumeurs, la Model 2 serait une compacte, 100 % électrique évidemment, équipée d’un hayon à l’arrière avec 5 portes. Elle viendrait concurrencer la Volkswagen ID.3. Vous pouvez trouver de nombreux rendus, créés généralement par des médias, sur internet. Nous en avons regroupé quelques-uns dans la galerie ci-dessous.

Un des rendus de la Tesla Model 2

La voiture devrait être proposée en différentes versions à deux ou quatre roues motrices avec des moteurs électriques sur chacun des deux essieux. Il y a également des rumeurs qui concerneraient deux modèles différents. Un pour l’Europe, avec une carrosserie classique à hayon, l’autre pour la Chine, qui adopterait une carrosserie crossover.

Pour quel prix ?

Selon Elon Musk, il faut s’attendre à un prix situé sous les 25 000 dollars. On peut imaginer une conversion bête et méchante à 25 000 euros en Europe, ce qui serait évidemment une alternative à la Renault Zoé et à la Peugeot e-208 qui trônent dans le classement des voitures électriques les plus vendues en France en 2021, derrière la Model 3.

Pour quand ?

Lors du Battery Day de 2020, Elon Musk avait révélé que la compacte électrique sortirait en 2023.

Le président de Tesla Chine, Tom Zhu, a évoqué ce fameux modèle compact. Il serait développé et produit en Chine, plus particulièrement dans la Gigafactory de Shanghai. Récemment, un des spécialistes de la marque Tesla en Chine a d’ailleurs évoqué le développement très avancé de la compacte électrique. Selon lui, elle serait produite en modèle d’essai fin 2021. La Gigafactory de Berlin, en cours de construction, accueillera également un centre de design dédié qui pourrait se pencher sur ce nouveau modèle.

The elusive cheaper compact Model Whatever may come sooner than you think. The prototype is said to have been completed & most component suppliers have been lined up. Trial production has been planned for the end of 2021. pic.twitter.com/ZCRDfc58kf — Ray4Tesla⚡️🚘☀️🔋 (@ray4tesla) July 30, 2021

Elon Musk a prévu de prendre la parole le 19 août, Tesla organise une journée thématique vouée à la présentation de nouveautés technologiques. Comme précisé il y a quelques semaines, le but de cet événement n’est pas tant d’annoncer ce qui va arriver sur la flotte de véhicules du constructeur, mais plutôt de recruter des talents intéressés par les problématiques liées à l’intelligence artificielle. Néanmoins, ce nouveau modèle pourrait encore être évoqué lors de cet événement.