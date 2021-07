TOP 10 des voitures électriques les plus vendues en France : encore et toujours la Tesla Model 3 en tête

Tesla aura réussi son pari avec la Model 3 : la baisse de prix en janvier, les nouveaux modèles et le bonus écologique auront permis à la berline électrique de prendre la première place des voitures électriques vendues en France entre janvier et juin 2021.

Les mois se ressemblent depuis le début de l’année, la Model 3 a pris la tête du classement des voitures électriques les plus vendues depuis février 2021 et Tesla continue de caracoler en tête.

Durant le premier semestre 2021, le 100 % électrique représente 6,3 % des immatriculations de voitures neuves, contre 11,3 % pour les hybrides (dont 2,8 % pour les hybrides rechargeables). Au total, ce sont donc 922 594 voitures neuves vendues pendant ce premier trimestre 2021 en France, soit 72 454 voitures 100 % électriques.

Plus de 13 000 immatriculations de Model 3 en France

Au mois de juin, la Model 3 a même fait mieux que les mois précédents : 5001 immatriculations sur un seul mois. Les acheteurs semblent avoir profité du bonus écologique, qui a baissé de 1000 euros depuis le 1er juillet.

Du côté de Tesla, on a pressé les livraisons pour atteindre ce record, ce qui n’était pas du goût des nouveaux propriétaires Tesla. En effet, il semble que l’inspection du véhicule par le client pour relever les éventuels défauts n’était plus possible avant d’avoir signé les documents et accepté la prise de possession de la voiture. Si la Tesla Model 3 affiche d’excellents chiffres pour le mois de juin comparé aux précédents, c’est surtout parce que le constructeur effectue la majorité de ses livraisons en fin de trimestre.

Classement des ventes de véhicules électriques en France entre janvier et juin 2021

Rang Modèle Volume 1 Tesla Model 3 13084 3 Renault Zoé

10797 2 Peugeot e-208

9133 5 Fiat 500 e 4863 4 Renault Twingo Electric 4424 6 Kia e-Niro

3572 8 Peugeot e-2008 2771 7 Volkswagen ID.3 2508 10 Hyundai Kona 2489 9 Mini Cooper SE 2161 Source : AAA DATA

Avec l’arrivée des livraisons de Model S Plaid, et l’engouement qui ne faiblit pas pour les Model Y et Model 3, Tesla devrait continuer à faire tomber les records.

Notons également que les Renault Zoé et Peugeot e-208 confirment être les citadines électriques les plus vendues en France durant ce premier semestre 2021. On remarquera également les chiffres encourageants de la Volkswagen ID.3, 2508 immatriculations en juin 2021, le groupe allemand est en train d’ajuster sa grille tarifaire pour rendre sa voiture plus compétitive face à Tesla.