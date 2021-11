La Tesla Model Y 2022 apparaît en Chine : une meilleure autonomie et une puce AMD Ryzen

Tesla passe à la puce AMD Ryzen en Chine. Cette dernière offre beaucoup plus de puissance, et donc une expérience utilisateur bien plus fluide. Cela donne lieu à quelques spéculations quant aux changements de la Model Y dans le reste du monde.

Si vous voulez acheter une Model Y, le SUV de Tesla, vous attendez certainement le modèle qui sortira dans usines berlinoises. Actuellement, c’est un modèle venu de Chine qui est commercialisé en Europe, en Grande Autonomie. Le modèle Performances est attendu plus tard en 2022, tandis que l’on attend également le retour de la Standard Range Plus (SR+) qui avait été retirée de la vente à cause d’une autonomie trop limitée (sous les 400 km WLTP).

En Chine, une nouvelle Model Y vient d’apparaître. Visuellement, rien ne change, mais elle semble offrir davantage d’autonomie. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la version de base est vendue en Chine, contrairement aux autres marchés.

La comparaison n’est pas simple, car Tesla communique l’autonomie dans la norme NEDC en Chine, WLTP en Europe et EPA aux Etats-Unis, on vous invite à lire le dossier consacré à ses normes pour comprendre les subtilités. Cependant, l’autonomie serait en hausse, mais l’accélération 0-100 km/h ne serait plus aussi importante. C’est ce qu’on peut observer sur la Model 3 2022 qui offre davantage d’autonomie, mais moins d’accélération. D’ailleurs, Tesla a également abandonné le terme « Standard Range » pour son entrée de gamme sur la Model Y.

Ces derniers jours, la Model Y Performances vendue dans les concessions en Chine (et produite dans la Gigafactory Shanghai) a réservé une grosse surprise : cette dernière intègre la puce AMD Ryzen des nouvelles Model S/X. Tesla aurait donc choisi de généraliser cette nouvelle puce bien plus performante que la puce Intel actuelle que l’on trouve sur la Model 3 et la Model Y vendues en Europe et en Amérique.

Cette puce permet d’obtenir une expérience utilisateur beaucoup plus fluide pour l’infodivertissement, elle devrait également offrir l’accès à de nouveaux jeux gourmands et pourrait améliorer le comportement de l’autopilote. Pour rappel, c’est la puce que l’on trouve dans la PS5 et la Xbox Series S/X.

