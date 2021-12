Tesla vous simplifie encore plus la vie pour pimper votre voiture électrique

Jusqu’ici, il était impossible d’acheter une fonctionnalité Tesla directement depuis la tablette centrale. Un manque comblé via la dernière mise à jour logicielle.

Aujourd’hui, les voitures électriques Tesla profitent d’un écran central de 15 pouces via lequel tout se contrôle. C’est le cœur de l’expérience, qui ne cesse de s’améliorer grâce à des mises à jour logicielles, l’une des spécificités de Tesla. La dernière MAJ 2021.40.6 a d’ailleurs apporté avec elle une petite nouveauté qui manquait jusque-là à l’appel.

Comme l’a repéré un utilisateur Reddit relayé par Electrek, les achats intégrés sont désormais au menu. Un onglet « Upgrades » a ainsi fait son apparition. En cliquant dessus, il est alors possible de s’abonner à la Connectivité Premium, autrefois gratuite mais payante depuis le mois d’avril 2020.

Plus d’options d’achat à l’avenir ?

Pour rappel, cette Connectivité Premium donne accès à la navigation, la visualisation de la circulation en temps réel, les cartes avec vue satellite, la vidéo et musique en streaming, du karaoké et un navigateur internet. Et pour le moment, ce bouton « Upgrades » permet uniquement de s’offrir ce forfait.

En revanche, on peut logiquement se demander si, à l’avenir, la firme américaine renforcera son offre. Imaginez pouvoir craquer pour le pack « Capacité de conduite entièrement autonome », aujourd’hui facturé 7500 euros, directement depuis son véhicule et en quelques clics seulement.

Un processus simplifié avec le temps

Ce qui est sûr, c’est que la catégorie « Upgrades » n’est pas là pour faire joli : son offre relativement maigre prendra de l’épaisseur dans un avenir proche. Cette nouveauté a au moins le mérite d’apporter une alternative supplémentaire aux utilisateurs qui souhaiteraient goûter à un ou plusieurs services de la marque californienne.

Au tout début, il était par exemple impératif de passer par le site Internet du groupe pour acheter une mise à niveau, comme le pack FSD ou le mode « Acceleration Boost » pour la Tesla Model 3. Plus tard, ce processus d’achat a été implémenté directement dans l’application mobile Tesla, et donc sur notre téléphone.

Le constructeur passe cette fois-ci à l’étape d’après en l’intégrant à son écran. Le sens logique des choses, en somme.

