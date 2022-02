Le 31 janvier 2022, Tesla a officiellement ouvert son réseau de Superchargeurs aux véhicules électriques d'autres marques. Pour l'instant, seules quelques stations sont concernées. Mais est-ce pour autant une bonne idée ? C'est l'objet de notre sondage de la semaine.

En déployant un programme pilote aux Pays-Bas le 1er novembre 2021, Tesla était attendu au tournant quant à l’ouverture des Superchargeurs à tous sur les autres marchés européens. Il n’a pas fallu patienter longtemps pour que ce projet s’étende au réseau français, pour permettre aux véhicules électriques d’autres marques d’utiliser les bornes Tesla.

Ce changement fort a été acté le 31 janvier 2022 et concerne un total de 16 stations dispatchées aux quatre coins de l’Hexagone. L’expansion de ce programme lui permettra non seulement de rentabiliser son vaste réseau, mais aussi de le renforcer via de nouveaux investissements. Une spirale positive, en somme, qui devrait profiter à tout le monde.

Craintes

Pour les clients non-Tesla, deux formules tarifaires ont été établies : l’une consiste à payer plein pot le kWh, l’autre de s’acquitter d’un abonnement mensuel de 12,99 euros pour profiter d’une réduction moyenne de 50 %. Par exemple, le SUC de Périgueux peut soit vous coûter 0,55 euro le kWh, soit 0,37 euro le kWh avec l’adhésion mensuelle.

Mais cette ouverture du réseau tend aussi à attiser la crainte de certains. Les propriétaires d’une Tesla vont devoir partager des stations jusque-là exclusives, au risque de voir apparaître quelques bouchons lors des vacances ou de chassés-croisés d’envergure.

Bonne ou mauvaise idée ?

Un autre problème se pose : la taille du câble de charge Tesla, parfois trop petit et peu adapté aux autres voitures électriques — la trappe de chargement n’est pas placée au même endroit sur tous les modèles.

C’est dans ce contexte que nous vous posons la question suivante : l’ouverture des Superchargeurs Tesla aux autres véhicules est-elle une bonne idée selon vous ?

Chargement L'ouverture des Superchargeurs Tesla aux autres véhicules est-elle une bonne idée ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, enfin un réseau commun, maillé et fiable pour tous

Oui, cela faciliterait les grands trajets

Pourquoi pas, si ça permet à Tesla de réinvestir dans des SUC français

Non, ça risque de congestionner les stations

Non, cela devrait être réservé qu'aux Tesla

Comme d’habitude, n’hésitez pas à expliquer votre choix dans la rubrique des commentaires située ci-dessous.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.