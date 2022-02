Tesla : nouveau rebondissement pour la Gigafactory Berlin

L'usine européenne de Tesla est un dossier toujours aussi épineux. Quatre mois après la grande fête d'octobre 2021 visant à célébrer l'ouverture de la Gigafactory de Berlin, il n'y a toujours pas eu de véhicules produits et livrés aux clients. Et l'expansion de l'usine qui était prévue ne semble plus être une priorité.

Nous vous avions récemment parlé de l’agrandissement de la Gigafactory de Shanghai, une usine qui est devenue en à peine deux ans la plus grosse usine de Tesla et celle qui semble avoir le plus d’importance à moyen terme. L’usine de Berlin quant à elle, alors qu’il était prévu de l’agrandir comme la Gigafactory chinoise, semble avoir légèrement changé de direction pour le futur.

Un agrandissement qui n’est plus la priorité

Avec un début de production qui traîne, Elon Musk semble préférer ne pas faire d’actions à moyen terme qui retarderaient encore plus les chaînes de production de la Gigafactory berlinoise. En effet, il était initialement prévu de créer un bâtiment symétrique à l’actuel, de manière à doubler la production qui est actuellement estimée à 500 000 véhicules par an.

Mais selon des sources allemandes proches du dossier, cette expansion n’est plus une priorité. À la place, Tesla souhaiterait concentrer son énergie au démarrage de la production de cellules de batterie et de véhicules.

Le constructeur américain cumule les retards sur son usine allemande, et le seul permis qu’il a obtenu pour le moment concerne uniquement 2 000 véhicules (des Tesla Model Y Performance) de pré-production, qui n’ont pas vocation à être vendus.

Vers des premières livraisons au mois de mai

Les premières Tesla Model Y Performance livrées aux clients européens sont attendues au mois de mai, soit d’ici deux à trois mois. Il faudrait pour cela bien entendu que les permis définitifs soient obtenus par le constructeur américain, chose qui ne semble pas aisée si l’on en croit les derniers rebondissements outre-Rhin.

Pour aller plus loin

Pour rappel, depuis sa sortie à l’été 2021, aucune Tesla Model Y Performance n’a foulé le sol européen, le seul modèle livré étant la version Grande Autonomie, fabriquée à la Gigafactory de Shanghai. Si vous l’aviez manqué, n’hésitez pas à relire notre test de la Tesla Model Y disponible ci-dessous.

