Tesla AI Day #2 : Elon Musk nous donne rendez-vous en août, à quoi peut-on s’attendre ?

Elon Musk a officialisé la tenue d’une nouvelle édition du Tesla AI Day, un événement qui se concentrera sur l’intelligence artificielle. La date est d’ailleurs déjà connue.

À la manière des grands groupes tels que Google, Facebook ou encore Apple, la société californienne Tesla est parvenue à nous donner rendez-vous plus ou moins régulièrement lors d’événements spécifiques dédiés à ses avancées technologiques. Le Tesla Battery Day en est un exemple, tout comme le Tesla AI Day.

L’an passé, le fabricant de voitures électriques avait d’ailleurs tenu la première édition de ce rendez-vous très axé sur l’intelligence artificielle, comme son nom le laisse suggérer. Ce fut notamment l’occasion d’évoquer son projet de robot humanoïde aujourd’hui connu sous le nom de Tesla Optimus. Le buzz médiatique était au rendez-vous.

Rendez-vous le 19 août

En ce millésime 2022, Tesla remet le couvert et annonce par le biais de son patron, Elon Musk, qu’un nouveau Tesla Battery Day aura lieu : rendez-vous le 19 août, soit un an jour pour jour après la première édition. Dans son message Twitter, M. Musk promet des nouveautés intéressantes, sans donner plus de détails.

L’intéressé précise néanmoins que le but de cette journée consistera à attirer et convaincre les grands talents de l’IA et des puces à rejoindre l’entreprise. L’idée étant probablement de leur en mettre plein les yeux avec des projets ambitieux et rocambolesques, comme ce fut le cas avec le robot humanoïde de l’an passé.

Tesla AI Day #2 on Aug 19. So many cool updates! — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2022

Il n’empêche, plusieurs grands projets déjà évoqués par le groupe sont actuellement en cours de développement. On peut donc logiquement penser que Tesla fasse un point global sur la situation et ses avancées. Forcément, la conduite 100 % autonome promise depuis des années par Elon Musk devrait avoir une place de choix lors de la conférence.

Dojo en embuscade

Le constructeur pourrait également donner des nouvelles de Dojo, un nouveau supercalculateur qui viendra prendre le relais du système actuel, considéré en 2021 comme le 5e superordinateur le plus rapide au monde. Il servira notamment au traitement des monceaux de données émis par la flotte de Tesla.

Elon Musk oblige, nous ne sommes pas à l’abri d’une énième surprise qui pourrait faire le chou gras des médias. Rendez-vous, dans tous les cas, le 19 août pour découvrir l’ensemble de ses avancées.

