Tesla : plus besoin de payer 7 500 euros pour profiter de cette option

La dernière mise à jour des véhicules Tesla, la version 2022.20, apporte une nouveauté assez inattendue : la notification sonore lorsque le feu de signalisation passe au vert est disponible pour tous.

Une fois n’est pas coutume, les développeurs du logiciel qui équipe les véhicules Tesla ont ajouté une fonctionnalité à distance qui plaira à l’immense majorité des possesseurs. Ceci dit, elle pourrait faire grincer des dents ceux qui ont payé l’option de Capacité de conduite entièrement autonome à 7 500 euros, car la fonctionnalité leur était réservée jusqu’à maintenant. Il s’agit d’un petit signal sonore pour notifier le conducteur que le feu de signalisation vient de passer au vert.

Une fonctionnalité pratique, mais auparavant payante

Pour les personnes qui ont tendance à être distraites lorsqu’elles sont arrêtées à un feu tricolore, il est très pratique d’entendre un signal sonore discret pour leur indiquer qu’ils peuvent avancer. Dans le logiciel intégré aux Tesla, cela était possible depuis quelques années, à condition d’avoir payé pour la capacité de conduite entièrement autonome (FSD pour Full Self-Driving en anglais), qui est facturée 7 500 euros.

Certes, dans cette option, d’autres fonctionnalités sont présentes, mais une petite communauté de possesseurs de Tesla appréciait particulièrement ce signal sonore leur assurant qu’ils pouvaient reprendre la route, et considéraient alors comme cela faisant partie intégrante de l’option qu’ils avaient payée à prix d’or.

L’ensemble des possesseurs de véhicules de la firme d’Elon Musk pourront dès aujourd’hui goûter à cette fonctionnalité pratique, puisque la mise à jour 2022.20 commence à être déployée dans le monde entier.

Tesla répond ainsi à une demande d’un nombre non négligeable de propriétaires qui n’avaient pas payé pour la capacité de conduite entièrement autonome, mais cela ouvre la porte à d’autres ajouts très demandés, et qui pourraient ainsi faire réfléchir les futurs acquéreurs quant à l’achat d’une option proposée à la commande.

En effet, si l’on considère que le constructeur américain va ajouter, de série, de plus en plus de fonctionnalités jusqu’alors réservées à ceux qui payaient pour une option, on peut se demander s’il y a un intérêt à payer à la commande plutôt qu’attendre patiemment que cela soit proposé gratuitement.

L’une des assistances à la conduite les plus demandées par les conducteurs de Tesla qui n’ont que l’Autopilot de base intégré au véhicule est par exemple le changement de voie automatique. Aujourd’hui, il est nécessaire d’avoir au minimum l’option « Autopilot amélioré », à 3 800 euros, pour que le véhicule change de voie automatiquement lorsque le clignotant est actionné. Mais si dans un futur proche, ceci est intégré à l’offre de base, comme c’est le cas chez quelques autres constructeurs, l’intérêt de l’option payante sera bien moindre. Si l’ajout de la notification de passage du feu au vert est une indication de ce qu’il va se passer dans le futur, il n’est pas inimaginable que d’autres ajouts arrivent rapidement.

On imagine toutefois que la Conduite 100 % autonome prévue à terme par Tesla restera toujours une option, puisqu’Elon Musk la considère comme un investissement financier.

