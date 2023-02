Tesla Model Y : voici notre sélection ultime des accessoires indispensables

Votre nouvelle Tesla Model Y est bientôt là ? Voici notre sélection des meilleurs accessoires indispensables pour protéger, organiser ou personnaliser votre véhicule.

Si la Tesla Model Y offre beaucoup de volume utile, certains pointent l’absence de rangements pratiques pour organiser ses affaires. En outre, quelques éléments de personnalisation peuvent manquer à l’appel, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Nous allons donc vous partager notre sélection d’accessoires les plus utiles, entre protections, rangements, enjoliveurs ou encore tapis pour les coffres, vous trouverez nécessairement ce dont vous avez besoin ci-dessous.

Tesla Model Y : les accessoires pour l’intérieur

Rangements

La console centrale sur la Tesla Model Y est certes spacieuse, mais elle manque de praticité. Pour organiser correctement vos effets personnels, un bac coulissant est disponible pour moins de 20 euros. De même, sous l’accoudoir, l’espace est profond, mais sera vite désorganisé sans un bac permettant de séparer les compartiments. Un ensemble de plusieurs pièces pour organiser toute la console centrale est disponible pour environ 40 euros.

Les sièges de la Tesla Model Y sont assez haut perchés à l’avant, ce qui permet d’utiliser l’espace entre le plancher et le bas du siège pour y glisser des tiroirs, notamment pour y ranger quelques effets personnels. Comptez autour de 40 euros l’unité. Enfin, un bac de rangement fait sur mesure pour l’espace situé entre les deux fauteuils de la première rangée est disponible pour environ 40 euros, permettant d’organiser proprement les petits accessoires que vous avez besoin d’avoir à portée de main.

Aménagements

Les tapis fournis d’origine par Tesla ne sont pas des plus efficaces, notamment lors des périodes hivernales où il est plus fréquent de ramener de l’eau ou des saletés avec soi. Des tapis de bien meilleure facture sont disponibles pour l’intérieur, autour de 150 euros. Ils sont résistants à l’eau et faciles à nettoyer, tout en épousant les contours de l’habitacle parfaitement.

Si les Tesla Model Y Performance ont déjà un set de pédales en aluminium, cela n’est pas le cas des versions Grande Autonomie ou Propulsion. Pour environ 25 euros, un set de pédales remplaçant celles d’origine en caoutchouc est disponible, avec en prime le choix du coloris.

Tesla Model Y : les accessoires pour le coffre

Tapis de protection

Le volume de coffre de la Tesla Model Y est gigantesque, ce qui permet notamment d’y loger de gros objets, voire des vélos ou autres trottinettes électriques. Pour éviter d’abîmer ou salir le revêtement des coffres, des tapis de protection faciles à nettoyer et résistants à l’eau sont disponibles pour autour de 130 euros (coffre avant, coffre arrière et sous coffre).

Rangements

Avec un coffre si volumineux, les petits objets vont nécessairement se promener de part et d’autre lors des virages ou des phases d’accélération. Deux compartiments assez profonds existent de part et d’autre du coffre arrière, mais ils ne sont ni protégés, ni couverts. Pour environ 60 euros, deux bacs avec leur couvercle sur mesure sont disponibles, pour s’assurer que les petits objets fragiles sont bien sécurisés.

Les nouvelles livraisons de Tesla Model Y intègrent une plage arrière pour cacher les bagages du coffre, mais celle-ci n’est pas des plus pratiques. Il existe une alternative sous la forme d’une plage arrière coulissante, plus conventionnelle, pour environ 100 euros.

Enfin, pour mieux utiliser le coffre avant, des crochets sont proposés pour environ 17 euros, et qui assurent d’attacher des sacs de manière sécurisée pour qu’ils ne se renversent pas.

Tesla Model Y : les protections utiles

L’écran des véhicules Tesla est la pièce maîtresse qui contrôle tout. En transportant des affaires fréquemment à l’avant, il n’est pas impossible qu’un accident se produise, et que la dalle en verre soit abîmée. Fort heureusement, des protections en verre trempé sont disponibles pour moins de 25 euros.

Si les coups de pied dans les portières sont votre hantise, ou que vous ne voulez pas de traces sur les plastiques moussés de l’intérieur, des autocollants reprenant visuellement la même matière que celle d’origine sont disponibles pour moins de 20 euros. Cela vous assurera d’avoir un revêtement d’origine comme neuf, même vos passagers ne sont pas des plus soigneux.

Pour environ 30 euros, vous pouvez protéger le seuil de coffre, qui a tendance à s’abîmer lors du chargement ou du déchargement des bagages. Si cela vous inquiète, Il vaut mieux investir dans une protection dès le départ, ce qui permet de conserver la pièce d’origine en état neuf.

Tesla Model Y : les accessoires pour l’extérieur

Tesla propose sur sa boutique en ligne plusieurs accessoires pour ses véhicules. Parmi eux, un est particulièrement utile sur la Model Y : un film de protection. Découpé pour recouvrir partiellement la portière arrière, il sert à éviter un point faible de la Tesla Model Y. En effet, à cet endroit précis, les petits débris de la route et autres saletés s’accumulent facilement, ce qui peut altérer la peinture à terme. Pour 60 euros, vous aurez de quoi protéger les deux côtés.

Toujours dans un but de protection de la peinture et de la carrosserie, un ensemble de deux garde-boue en plastique sont disponibles pour 43 euros. En particulier, pour les propriétaires roulant fréquemment sur des routes salées l’hiver, il est fortement recommandé de les installer pour ne pas abîmer les parties basses de leur Tesla Model Y.

La personnalisation des véhicules n’est pas le point fort de Tesla, c’est pourquoi de nombreux fabricants se creusent les méninges pour proposer des accessoires divers et variés. Si les roues d’origine en 19 pouces de la Model Y ne vous plaisent pas particulièrement, sachez qu’il existe des enjoliveurs différents de ceux livrés avec le véhicule. Ainsi, pour moins de 200 euros, vous pourrez en trouver qui modifient le look du véhicule, dans différents coloris.

Tesla Model Y : du stockage pour le mode sentinelle, et la musique

Si les Tesla sont désormais livrées avec une clé USB de 32 Go par défaut, cela ne suffit bien souvent pas pour stocker des médias et les vidéos de la caméra embarquée ou du mode sentinelle. Deux choix sont alors possible, selon la volume de données que vous devez stocker. La solution économique est d’acquérir un petit lecteur de cartes microSD, avec une carte de 128 Go par exemple. La seconde possibilité est de prendre l’un des SSD externes les plus populaires du moment, et de le connecter au port USB de la boîte à gants.

