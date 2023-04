Tesla Cybervault : voici le nouveau chargeur (décevant) inspiré du Cybertruck

Tesla vient de lever le voile sur le Cybervault, un chargeur mural dont le design s'inspire fortement du Cybertruck. Pour le moment, il est uniquement destiné à la Chine, et la puissance est décevante, à 7 kW. Son principal intérêt est d'éviter de se faire voler de coûteux câbles.

Depuis plusieurs jours, Tesla avait lancé une campagne de teasing en Chine autour du nom « Cybervault » sur Weibo, avec des éléments de design proche du Tesla Cybertruck. La marque américaine vient d’annoncer tous les détails de ce nouveau produit, pour le moment réservé à la Chine. Comme on peut le voir sur la fiche produit Tesla, nous sommes en présence d’un chargeur mural destiné à la recharge d’une voiture électrique. Mais pas n’importe laquelle : il sera uniquement possible de recharger une voiture Tesla, contrairement au chargeur mural actuellement vendu notamment en Europe.

Un connecteur mobile stylisé

L’explication est simple : le Cybervault n’est pas vraiment un chargeur mural. Il s’agit en fait d’une grande armoire métallique sécurisée par un cadenas (à chiffres) qui renferme un connecteur mobile Tesla classique. La puissance est donc limitée à 7,4 kW, puisque le connecteur mobile est monophasé, et limitée à 32 ampères. Contrairement au chargeur mural qui peut grimper à 22 kW en triphasé, toujours avec 32 ampères.

L’avantage, c’est qu’il est alors possible de retirer facilement le connecteur mobile pour ensuite l’amener avec soi, pour recharger hors de la maison, sur une prise secteur classique. Dans ce cas, la recharge sera limitée à 3 kW (13 ampères en monophasé). Mais cet atout n’est pas nouveau, puisque c’est également le cas pour le connecteur mobile livré avec chaque Tesla (sauf aux États-Unis).

Ici, la grande différence, c’est la présence de l’armoire sécurisée, et une installation électrique permettant de grimper à 7,4 kW. C’est possible avec le connecteur mobile de base, mais il faut alors acheter un adaptateur prise bleu, et relier le tout à une prise CEE monophasée (prise camping) 32A. Ici, la solution de Tesla est livrée clefs en main, après une installation par un technicien.

À qui s’adresse le Tesla Cybervault ?

Le Tesla Cybervault est donc plutôt réservé aux conducteurs de Tesla qui souhaitent installer un chargeur mural en extérieur, et profiter de la sécurisation de l’armoire. Celle-ci semble solide, avec un poids de 13 kg et la vidéo promotionnelle laisse penser qu’elle est résistante à la poussière, aux éclaboussures et aux chocs. L’autre intérêt du Cybervault est son prix, à 5 500 yuans (environ 730 euros) contre 7 200 yuans (environ 960 euros) pour le Wall Connector. Précisons que ce dernier dispose d’un contrôle d’accès à la recharge, permettant d’autoriser certaines voitures uniquement. Ce qui n’est pas le cas pour le Cybervault. Ainsi, il faut ranger le câble dans l’armoire pour ne pas se le faire voler, ou permettre à d’autres véhicules de se recharger.

Nous avons toutefois quelques réserves sur le Cybervault, puisque le connecteur mobile étant déjà livré avec la voiture, le nouveau produit est davantage un élément de décoration qu’une innovation de la recharge des voitures électriques. D’autant plus qu’il est uniquement compatible avec les voitures électriques Tesla contrairement au Wall Connector. C’est une manière pour Tesla de faire patienter avant l’arrivée du pick-up électrique, le Cybertruck, prévu pour le second semestre 2023.

