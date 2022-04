Votre Tesla ne sera peut-être bientôt plus fournie avec un câble de recharge mobile

Aux États-Unis, Elon Musk vient d'annoncer sur Twitter que le câble de recharge mobile, permettant de se recharger sur une prise domestique, ne serait bientôt plus inclus avec les véhicules lors de l'achat. Pourquoi retirer cet accessoire indispensable pour beaucoup ?

Si vous étiez trop habitués aux hausses de prix des véhicules Tesla depuis quelque temps, voilà une nouveauté trouvée par Elon Musk pour ne pas avoir à augmenter directement le tarif affiché : supprimer un accessoire quasiment indispensable, pour finalement obliger la majorité des acheteurs à le commander avec la voiture. Il s’agit du connecteur mobile universel, permettant de se recharger sur une prise domestique.

Discrètement indiquée sur le site internet de Tesla aux États-Unis, la disparition du connecteur mobile universel a rapidement été remarquée, et certains utilisateurs de Twitter ont remonté leur mécontentement à Elon Musk, le PDG de Tesla. Sa justification semblait peu crédible, comme vous pouvez le constater sur le Tweet ci-dessous.

Usage statistics were super low, so seemed wasteful. On the (minor) plus side, we will be including more plug adapters with the mobile connector kit.

— Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2022