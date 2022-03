Tesla Model 3 et Model Y : nouvelle grosse augmentation de prix, jusqu’où ira-t-on ?

Afin de suivre les tarifs américains qui ont fortement augmenté à plusieurs reprises ces dernières semaines, Tesla a répercuté cette hausse sur les prix français. Après une première augmentation localisée sur la Tesla Model 3 d'entrée de gamme, c'est tout le reste de l'offre du constructeur qui a vu ses prix grimper dans la nuit.

Et si l’année 2021 était une exception pour la Tesla Model 3 en France ? En effet, avec un tarif ayant défié toute concurrence durant un peu plus d’un an, la berline compacte de la firme d’Elon Musk était un choix évident pour l’immense majorité des acheteurs. Après une série de hausses successives ayant même exclu l’entrée de gamme du bonus écologique maximal, une énième nouvelle hausse vient d’avoir lieu sur l’ensemble des Model 3 et Model Y.

Des prix qui n’en finissent plus d’augmenter

Dans un contexte économique incertain et avec une forte pression sur les matières premières, Tesla a pris la décision d’augmenter de quelques milliers de dollars successivement l’ensemble de sa gamme aux USA depuis le début du mois de mars 2022. En France, nous vous avions récemment parlé de la dernière augmentation qui a mis un coup d’arrêt à l’excellente affaire qu’était la Tesla Model 3 Propulsion avec le bonus écologique de 6 000 euros.

Aujourd’hui, c’est encore une augmentation de 3 000 euros qui a eu lieu dans la nuit, propulsant l’entrée de gamme du constructeur à 49 990 euros hors bonus, ou 47 990 euros en comptant l’aide en vigueur de 2 000 euros. C’est plus de 10 000 euros d’augmentation en deux semaines qu’a subi le modèle le plus populaire de Tesla sur son tarif bonus inclus, soit une envolée de 27 %.

La Tesla Model 3 Propulsion n’est, cette fois ci, pas la seule concernée. En effet, la Tesla Model 3 Grande Autonomie passe également de 55 990 euros à 58 990 euros (+ 3 000 euros). La même augmentation est appliquée à la Tesla Model 3 Performance qui passe ainsi de 59 990 euros à 62 990 euros, ce qui l’exclut totalement du bonus écologique.

La Tesla Model Y, quant à elle, subit une augmentation en version Grande Autonomie uniquement, de 3 000 euros (comme sa petite sœur la Model 3) et passe ainsi à 62 990 euros. Elle n’est donc officiellement plus éligible au moindre coup de pouce financier. La Tesla Model Y Performance garde son prix de 66 990 euros, alors même que les premières livraisons issues de l’usine de Berlin devraient arriver la semaine prochaine.

Nous récapitulons les différentes hausses dans le tableau ci-dessous, avec les prix incluant le bonus écologique entre parenthèses. Vous pourrez constater que sur la Tesla Model 3 d’entrée de gamme par exemple, l’écart avec le prix minimal appliqué depuis trois ans est aujourd’hui de plus de 11 000 euros, ce qui ravira sans doute les acheteurs de la belle époque.

Date Model 3 SR+ ou Propulsion Model 3 Grande Autonomie Model 3 Performance Model Y Grande Autonomie Model Y Performance 06/2019 48 600 € (42 600 €) 59 000 € (53 000 €) 68 600 € (62 600 €) 07/2020 49 600 € (42 600 €) 57 800 € (54 800 €) 64 890 € 12/2020 50 990 € (44 990 €) 63 000 € 70 000 € 01/2021 43 800 € (36 800 €) 51 990 € (49 990 €) 59 990 € (57 990 €) 03/2022 44 990 € (37 990 €) 55 990 € (53 990 €) 59 990 € (57 990 €) 66 990 € 03/2022 46 990 € (44 990 €) 59 990 € (57 990 €) 03/2022 49 990 € (47 990 €) 58 990 € (56 990 €) 62 990 € 62 990 € 66 990 €

