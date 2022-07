Tesla ne veut plus faciliter la recharge des voitures électriques sur une prise classique

Après l'annonce en avril dernier aux États-Unis, c'est au tour de l'Europe d'être victime de la dernière mesquinerie de Tesla. Pour tous les véhicules commandés à partir du 15 juillet 2022, le câble de recharge mobile ne sera plus inclus.

Nous vous en avions parlé il y a moins de trois mois, et ce que l’on craignait est arrivé en France : il faudra passer à la caisse pour pouvoir recharger votre Tesla à domicile sur une prise domestique.

Un accessoire vraiment indispensable ?

Selon Tesla, la raison première pour laquelle le connecteur mobile (CRO pour câble de recharge occasionnel) ne sera plus inclus est que les taux d’usages semblent très faibles, et qu’ainsi la majorité des propriétaires de véhicules de la marque rechargeaient sur une wallbox plutôt que sur une prise domestique.

Pour rappel, avec une prise domestique classique, la puissance de recharge sera située entre 2 kW et 3 kW, permettant de récupérer entre 10 et 15 kilomètres d’autonomie par heure de recharge. Si vous avez une plage d’heures creuses de huit heures consécutives, vous pourrez ainsi récupérer entre 80 et 120 kilomètres d’autonomie.

Cet usage devrait suffire pour la majorité des clients, qui ne feront en moyenne que quelques dizaines de kilomètres par jour. Ainsi, utiliser le connecteur mobile pour se recharger était jusqu’à présent une solution simple, économique, mais qu’il faudra reconsidérer.

Proposé à l’achat à 200 euros, il conviendra désormais de réfléchir si l’achat du connecteur mobile est une nécessité, ou s’il vaut mieux investir dans une autre solution de recharge, comme une wallbox par exemple. L’intérêt du connecteur mobile résidait également dans le fait que différents adaptateurs existaient, ce qui permet par exemple de se recharger sur une prise industrielle P17, à une puissance de 7,4 kW en monophasé.

Une baisse de prix

Saluons tout de même la baisse de prix du connecteur mobile pour mieux faire passer la pilule, puisque le connecteur mobile universel proposé auparavant était affiché à 340 euros, contre 200 euros aujourd’hui. Toujours est-il que c’est un achat de plus à prévoir, en particulier pour celles et ceux qui voyagent beaucoup et souhaitent se recharger en vacances, là où il est moins aisé de trouver une borne de recharge, et où une prise de courant classique est suffisante.

