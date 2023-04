Les Tesla font le plein de nouveautés logicielles : découvrez les changements

Au cours d'une semaine, Tesla a déployé plusieurs mises à jour apportant des modifications notables à ses véhicules, indépendamment du modèle concerné, ainsi qu'à son application mobile.

Dans l’univers des voitures électriques, Tesla est réputée pour sa capacité à innover et à améliorer régulièrement les performances de ses voitures grâce à des mises à jour logicielles. Comme à son habitude, le groupe américain a récemment effectué des mises à jour via OTA (Over-The-Air), permettant ainsi aux propriétaires de bénéficier de correctifs et de nouveautés sans bouger leur voiture du garage. Il suffit d’une simple connexion Wi-Fi pour que le véhicule puisse recevoir et installer ces mises à jour.

Dans cette dernière série de mises à jour, Tesla a apporté des modifications, non seulement aux voitures, mais aussi à son application mobile. La première concerne la planification d’itinéraire. C’est une fonctionnalité essentielle pour les voitures électriques, surtout pour les longs trajets. Désormais, directement dans l’application Tesla, vous pourrez planifier vos trajets et envoyer l’itinéraire à votre voiture.

Pour utiliser le planificateur de voyage, accédez simplement à la section « Localisation » de l’application Tesla, appuyez sur « Naviguer » et saisissez votre destination. L’application trouvera ensuite des Superchargeurs le long de l’itinéraire, ou d’autres points de charge, donnera votre heure d’arrivée, vous montrera le temps de charge de chaque étape, affichera l’état de la batterie de votre voiture et tracera l’itinéraire sur une carte. Vous pouvez définir votre pourcentage de batterie de départ, définir par défaut le niveau actuel de votre voiture ou saisir une valeur personnalisée si vous partez avec un niveau de charge différent, ce que permettait de faire ABRP ou Chargemap.

2023.12.1 : des nouveautés très pratiques

Les voitures Tesla ont également reçu la mise à jour 2023.12.1 qui apporte beaucoup de nouveautés. De petits changements bienvenus, comme la taille du texte de l’interface qui peut désormais être changé, ou des changements majeurs qui vont sensiblement améliorer votre expérience de conduite.

On peut désormais personnaliser un des boutons du volant, celui de gauche. En appuyant longuement sur la molette de défilement gauche, un menu s’ouvre dans le coin inférieur gauche de l’écran. Les conducteurs peuvent ensuite faire défiler les boutons haut et bas pour parcourir les options disponibles. Incliner la roue vers la gauche permet de sortir ou de revenir en arrière, et l’incliner vers la droite permet de sélectionner l’option souhaitée.

Les options disponibles incluent la boîte à gants, le dégivrage, les lumières du dôme, la température du climatiseur, la vitesse du ventilateur de la climatisation, la luminosité de l’affichage, la sauvegarde de la dashcam, le mode d’accélération (très pratique), le chauffage du volant et la caméra de recul. Vous pouvez personnaliser la liste des options à partir des choix disponibles en vous rendant dans Contrôles > Affichage.

Par ailleurs, les commandes pour les appels téléphoniques sont maintenant intégrées directement au volant. Ainsi, vous avez la possibilité de répondre ou de refuser des appels, d’activer ou de désactiver le micro, ou encore de raccrocher en utilisant simplement la molette gauche.

Il est vrai que l’absence de commandes physiques dans les Tesla peut être critiquée, mais on ne peut nier que Tesla explore des alternatives pour simplifier l’utilisation de leurs véhicules. Bien que cela ne soit pas encore aussi pratique que des boutons dédiés, cette mise à jour logicielle offre la possibilité de contrôler des éléments qui étaient auparavant accessibles principalement via l’écran tactile ou la commande vocale.

Trop d’options, Tesla permet désormais de les chercher

Pour ceux qui passent du temps à chercher des réglages dans les menus, une fonction de recherche est désormais disponible, similaire à celle d’iOS, Windows, macOS ou Android. De plus, un carillon retentit à présent lorsque vous changez de rapport, offrant un repère sonore pour confirmer que le changement a bien été effectué.

À l’instar des modèles américains, l’application Zoom est désormais accessible en Europe. Il est possible d’effectuer des appels vidéo lors des pauses ou des arrêts.

Cette mise à jour regorge de changements, y compris l’amélioration de la carte qui permet désormais d’afficher des détails sur les points d’intérêt, tels que des photos et les avis des utilisateurs. Rappelons que Tesla utilise les données de Google Maps pour offrir ces informations enrichies.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.