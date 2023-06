Elon Musk : ce qu’il faut retenir de son interview chez France 2

Elon Musk a accordé une interview à France 2 en marge du salon Viva Tech, abordant des sujets tels que la relation entre Twitter et l'Union Européenne, ses craintes sur l'intelligence artificielle et l'avenir de Tesla en France.

Elon Musk, le milliardaire à la tête de SpaceX, Tesla et maintenant Twitter, a donné une interview à France 2 le 16 juin dernier en marge du salon Viva Tech, qui a été diffusée ce lundi 19 juin. Comme toujours, ses réponses ont alimenté autant de controverses qu’elles ont suscité d’enthousiasme.

Le bras de fer Twitter-UE

Elon Musk, récemment autoproclamé « Empereur de Twitter » depuis son acquisition de l’entreprise, a confirmé son intention de respecter le droit européen en matière de désinformation. « Twitter obéira à la loi européenne » a-t-il déclaré, faisant référence à la tension croissante entre le géant des médias sociaux et l’Union européenne.

En mai dernier, Twitter s’était retiré du code européen de bonnes pratiques contre la désinformation, provoquant une série de réactions sur le Vieux Continent. Cette déclaration laisse donc entrevoir un apaisement des relations entre Twitter et l’UE.

L’éternelle crainte de l’intelligence artificielle

Elon Musk n’a jamais caché ses inquiétudes sur l’intelligence artificielle, qu’il considère comme une menace potentielle pour l’humanité. Le milliardaire a réitéré sa méfiance, insistant sur les risques que pose l’IA pour manipuler l’opinion publique et, dans le pire des cas, déclencher une guerre.

Malgré ses réticences, Elon Musk n’est pas étranger au monde de l’IA. Il a cofondé OpenAI, la société qui a développé le modèle linguistique GPT-4, et sa société Tesla utilise massivement l’IA pour la conduite autonome de ses voitures. De plus, il a créé une mystérieuse entreprise dédiée à l’IA, et a investi une somme importante dans l’achat de puces dédiées à l’IA.

La prochaine Gigafactory en France ?

L’un des sujets les plus attendus lors de cette interview concernait l’implantation de la prochaine Gigafactory de Tesla en Europe. Malgré deux rencontres avec le président français Emmanuel Macron cette année, Elon Musk est resté évasif sur la question.

« Je pense que c’est une bonne chose de localiser la production [des voitures] car sinon il faut les importer. Cela consomme énormément d’énergie de transporter des voitures à travers le monde » a-t-il déclaré. Une remarque qui fait écho à la récente annonce de révision du bonus écologique en France, visant à favoriser la production locale de véhicules électriques.

Elon Musk a également fait preuve d’un certain opportunisme, déclarant être un fan du président Emmanuel Macron, qu’il estime « faire tout ce qu’il peut » pour la France. Néanmoins, il a refusé de confirmer l’implantation de la future usine en France, affirmant simplement qu’il est « très probable que Tesla fasse quelque chose en France dans les années à venir ».

Vous pouvez revoir le replay de l’interview à cette adresse.

