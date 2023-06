Qu’est-ce que ce mystérieux mode « Elon » sur les Tesla ?

Le hacker @greentheonly a révélé l'existence d'un mode secret qu'il a nommé "Elon", dansle logiciel des Tesla équipées de la fonction Full Self-Driving (FSD). Ce mode permettrait aux véhicules de fonctionner sans supervision du conducteur via le volant, en contradiction avec les mesures de sécurité actuelles de Tesla.

Un hacker connu sous le pseudonyme @greentheonly a révélé une découverte intrigante au sein des logiciels de Tesla, qui a rapidement attiré l’attention des médias.

Il s’agit du mode Elon, une fonctionnalité cachée qui semble autoriser les voitures Tesla équipés de la fonctionnalité Full Self-Driving (FSD) à fonctionner sans aucune supervision du conducteur.

Cette révélation, initialement expliquée par The Verge, suscite une controverse. Selon @greentheonly, si cette fonction de conduite est activée dans le logiciel du véhicule, Tesla serait capable de fonctionner de manière totalement autonome. Il ne serait plus nécessaire pour le conducteur de toucher périodiquement le volant ou de garder les yeux sur la route, comme c’est actuellement le cas avec le système Autopilot de Tesla.

Pour ceux qui n’ont jamais conduit une Tesla équipée de l’Autopilot, une clarification s’impose. En temps normal, le système demande au conducteur de rester vigilant et envoie des avertissements réguliers pour lui rappeler de toucher le volant pour se manifester. Si ces avertissements sont ignorés, la fonction Autopilot est désactivée pour le reste du trajet. Par ailleurs, si le conducteur ne réagit pas du tout lorsque le FSD est actif, la voiture freine automatiquement, allume les feux de détresse et s’immobilise.

Cependant, le mode Elon serait à même de surpasser ces mesures de sécurité. Cette découverte suscite des interrogations, notamment sur les risques inhérents à une conduite totalement autonome sans surveillance du conducteur.

And also when you kill one AP node, you retain some viz now, so now you can actually see which node does what.

Node A does road layout/signs

Node B does moving object detection as they still display with A dead.

Also viz dies at times so you get AP functionality, but empty viz pic.twitter.com/Ldfi7cCPWh

— green (@greentheonly) June 17, 2023