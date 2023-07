« La meilleure et la plus abordable des voitures électriques dans le monde » sera la Tesla Model 2 selon ce connaisseur du dossier

La future Tesla Model 2 (aussi appelée Tesla Model C) à moins de 25 000 dollars est encore dans l'ombre. Mais, grâce à l'interview d'un homme politique mexicain, on en sait un peu plus. La voiture électrique abordable de Tesla, serait presque prête à être produite.

La Tesla Model 2, on en parle depuis plusieurs années. Depuis qu’Elon Musk a plus ou moins officialisé ce projet, en 2018. On s’attendait à ce que la Tesla Model 2 (qui ne devrait pas s’appeler comme cela) soit officialisée en début d’année, mais c’était raté. Ou presque. En effet, la Tesla Model 2 a fait une apparition masquée, camouflée sous un drap, lors d’une présentation destinée aux investisseurs.

Et justement, lors de cette présentation, Elon Musk a annoncé la taille de la batterie de cette future voiture et une nouvelle Gigafactory, au Mexique. Le gouvernement du Nuevo León, où l’usine sera construite, a donné quelques informations au média local Milenio.

« La meilleure et la plus abordable des voitures électriques dans le monde »

L’homme politique précise ainsi que « nous n’avons pas encore de date précise pour le démarrage des travaux, mais la bonne nouvelle, c’est que tous les permis, pour l’environnement, l’énergie, l’eau et tout le reste sont accordés, donc ça avance » avant d’ajouter qu’à « tout moment, on pourrait annoncer que la première pierre de l’usine est posée« .

Mais le plus intéressant, c’est la suite de l’interview, qui aborde justement, sans la citer directement, la future Tesla Model 2. Puisque Samuel Alejandro García Sepúlveda indique que Tesla « est dans les dernières étapes du design de la nouvelle voiture, un nouveau modèle, qui sera, de ce que nous savons, la meilleure et la plus abordable des voitures électriques dans le monde, et que ce sera une étape importante« .

Pour aller plus loin

Tesla Model 2 : tout ce que l’on sait sur la voiture électrique à 25 000 dollars

Tesla Model 2 : produite en France ?

Les précédentes rumeurs avaient donc vu justes : la Tesla Model 2 serait produite au Mexique. Il est aussi possible que d’autres Gigafactory à travers le monde produisent ce nouveau modèle, mais cela paraît plus difficile pour les usines existantes. Les lignes de production devraient être sensiblement différentes, et Tesla ne peut pas se permettre de réduire le volume de production (et donc des ventes) de ses autres usines, qui tournent à plein régime pour exporter les Tesla Model 3, Model Y, Model S et Model X.

La question est donc de savoir quand Tesla dévoilera sa future voiture électrique compacte et abordable. Si le constructeur américain attend que l’usine mexicaine soit prête à produire des véhicules, il va encore falloir être patient. La Gigafactory de Mexico ne devrait pas commencer la production avant le début de l’année 2025 selon les dernières informations locales. Ce qui signifie que la Tesla Model 2 n’arriverait pas sur les routes américaines avant 2025.

Pour l’Europe, la question est de savoir où et quand cette future voiture sera produite. Au Mexique avant d’être importée en Europe par bateau ? C’est possible. Mais elle pourrait aussi être produite dans la Gigafactory de Berlin, avec la création de lignes de production supplémentaires ou… en France, dans une future (mais hypothétique) usine Tesla.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.