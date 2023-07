La Tesla Model Y surpasse n’importe quelle voiture avec ce nouveau record

L'engouement autour du Tesla Model Y ne faiblit pas. C'est même tout l'inverse qui se produit, comme l'illustrent les derniers chiffres du marché automobile en Europe. Ce record prouve que la Tesla Model Y est supérieure à n'importe quelle voiture, qu'elle soit essence, diesel ou électrique.

C’est un nouveau coup d’éclat pour Tesla, qui n’a décidément plus rien d’une marque de niche. Sur les six premiers mois de l’année, son Model Y a été la voiture la plus vendue en Europe, toutes motorisations confondues, avec un peu plus de 125 000 immatriculations.

À titre de comparaison, Tesla avait écoulé environ 40 000 exemplaires de son SUV électrique au premier semestre 2022. D’une année sur l’autre, les ventes ont donc augmenté de 211,7 %. Les importantes baisses de prix adoptées depuis quelques mois ne sont évidemment pas étrangères à ce phénomène.

La performance du Model Y revêt un aspect symbolique important, car c’est la première fois qu’une voiture électrique se classe numéro un des ventes sur un semestre en Europe. Le podium est complété par deux modèles thermiques : la Dacia Sandero et le Volkswagen T-Roc.

Ce qui est assez remarquable, c’est que l’engouement autour du Model Y ne se limite pas au seul continent européen. Le succès de ce véhicule est en effet mondial, et ce malgré une concurrence chinoise de plus en plus virulente. Cette voiture électrique est en effet la voiture la plus vendue dans le monde au cours du premier trimestre 2023. Elle pourrait donc devenir la voiture la plus vendue de l’année, comme l’avait prédit Elon Musk en 2022.

Une courbe des ventes sinusoïdale

Comme le relève Automotive News, les ventes du Model Y en Europe ont beaucoup varié d’un mois à l’autre. En janvier et en avril, le SUV électrique ne se classait par exemple qu’à la 17e place du classement, tandis qu’il occupait la plus haute marche du podium en février et en mars, qui a été son meilleur mois du semestre (plus de 46 000 immatriculations).

C’est tout à fait normal, car si le Model Y est produit en Allemagne, à Berlin, une autre usine tourne aussi à plein régime : celle de Shanghai en Chine. Les voitures viennent alors par bateau, tous les deux mois environ, ce qui explique ces variations mensuelles.

En mai, le Model Y finissait deuxième du top des ventes en Europe, derrière la Dacia Sandero. Il retrouve finalement sa première position en juin, son deuxième meilleur mois de l’année après celui de mars (29 765 exemplaires immatriculés).

La Tesla Model 3 en retrait

Le succès du Model Y n’est pas sans conséquences sur les performances de la Model 3, qui se retrouve clairement reléguée au second plan. Malgré un bon mois de juin, la berline électrique finit le premier semestre à la 50e place, avec 38 843 immatriculations au compteur.

Plusieurs modèles présents dans le top 50 existent aussi bien en thermique qu’en 100 % électrique. C’est par exemple le cas des Peugeot 2008 et 208, des Opel Corsa et Mokka, du Hyundai Kona, de la Mini et du Hyundai Kona. Néanmoins, comme le cabinet à l’origine de ces chiffres ne donne pas le mix des ventes modèle par modèle, on ignore quels sont les volumes des versions électriques de ces différentes voitures.

Il faut aussi relever en dernier lieu l’absence de plusieurs modèles électriques importants dans le classement. On pense par exemple à la Renault Mégane e-tech, à la MG4 et à la Volkswagen ID.3. La Dacia Spring n’y figure pas non plus, malgré ses bonnes performances en France.

Précisons également que le mois de juin 2023 est historique, puisque les ventes de voitures électriques ont dépassé celles des voitures diesel.

Top 50 des voitures vendues en Europe

Voici le top 50 des voitures vendues en Europe au cours du premier semestre 2023.

1 Tesla Model Y 125144 2 Dacia Sandero 118883 3 VW T-Roc 107249 4 Opel Corsa 102082 5 Peugeot 208 101151 6 Renault Clio 96135 7 Toyota Yaris Cross 90135 8 VW Tiguan 88020 9 VW Golf 85730 10 Dacia Duster 82813 11 Toyota Yaris 78783 12 Peugeot 2008 78058 13 Hyundai Tucson 77706 14 Skoda Octavia 77174 15 Ford Puma 74677 16 Renault Captur 73453 17 Kia Sportage 72488 18 Nissan Qashqai 69045 19 Citroen C3 66777 20 VW Polo 63329 21 Fiat Panda 61102 22 MINI One/Cooper 58889 23 Ford Kuga 58267 24 Audi A3 S3 58179 25 Toyota Corolla/ Corolla TS 56399 26 VW T-Cross 55233 27 Ford Focus 54829 28 Fiat 500 54811 29 Peugeot 3008 54639 30 Toyota C-HR 53161 31 Volvo XC40 51785 32 Opel Mokka 51625 33 Cupra Formentor 49836 34 Peugeot 308 49809 35 Hyundai Kona 45054 36 Skoda Karoq 44916 37 Skoda Kamiq 44268 38 VW Taigo 43870 39 Dacia Jogger 43744 40 Mercedes A Class 42886 41 BMW 1 Series 42644 42 SEAT Arona 42591 43 Skoda Fabia 41680 44 Mercedes C Class 41561 45 BMW X1 40874 46 Skoda Kodiaq 40595 47 Mercedes GLC 40478 48 Ford Fiesta 40195 49 BMW 3 Series 39605 50 Tesla Model 3 38843

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).