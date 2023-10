Le Tesla Model Y se la joue Cybertruck avec ce kit inédit qui lui donne un look tout-terrain

Découvrez le kit de conversion tout-terrain pour Tesla Model Y (et Model 3) proposé pour quelques milliers d'euros Avec ça, la voiture la plus vendue au monde ne passera vraiment plus inaperçue.

Comment passer inaperçu quand on roule dans la voiture la plus vendue dans le monde ? On parle bien ici de la Tesla Model Y dont les ventes depuis début 2023 dépassent celles de toutes les autres voitures du monde, toutes motorisations confondues. Pour se démarquer des Model Y blancs ou noirs, les deux couleurs de série au configurateur, il y a la possibilité d’opter pour le covering, ce que même Tesla fait aux USA désormais avec sept nouvelles couleurs.

Ou si vous voulez quelque chose de moins subtil, vous pouvez aussi transformer votre voiture en véritable tout-terrain. C’est ce que propose Pu-Labo, une marque idéalement basée à côté de la Giga Shanghai, en Chine, et qui se charge de donner un look inoubliable à votre Model Y.

Une préparation complète

Ce spécialiste des pièces détachées pour les voitures de la firme américaine a présenté il y a quelques jours un kit de modification pour transformer le SUV électrique en un tout terrain paré pour affronter les routes les plus accidentées. Et plus seulement les trottoirs de nos villes.

Comme l’explique Pu-Labo sur son site, il ne s’agit pas ici d’un simple kit de levage, mais d’un véritable package de conversion du système de suspension. Il intègre plus de 25 composants, transformant notamment une partie du châssis qui à la base n’a pas été pensé pour affronter des conditions telles qu’imaginées par le préparateur chinois.

De plus, pour ne pas trop augmenter le poids déjà conséquent du Model Y, les pièces ont été notamment usinées dans des matériaux qui allient robustesse et légèreté, à l’image de l’aluminium 7075 souvent utilisé dans l’aéronautique ou de l’acier chromoly. De quoi assurer, selon la marque, que le poids final n’est pas tellement plus élevé que celui du véhicule d’origine.

Quant aux amortisseurs, l’une des pièces clé quand on parle de suspension, ils ont été développés en interne par Pu-Labo. Il s’agit d’amortisseurs à bobine de 2,5 pouces de diamètre, qui sont ajustables en hauteur et en compression.

Même pas trop cher

Ainsi équipé, le Model Y peut être rehaussé de 2,5 à 5 pouces, soit de 6,3 à 12,7 centimètres. Le débattement de la roue peut même aller jusqu’à 8 pouces, soit 20,3 cm.

Le spécialiste qui met en vente ce kit explique avoir fait des dizaines de milliers de kilomètres de tests de son kit sur des véhicules d’essai, et ce dans des conditions éprouvantes : dans la boue, dans le désert ou encore en faisant des sauts. En tout cas, à voir le Model Y surélevé dans ses œuvres en vidéo, il semble bien moins timide que le Tesla Cybertruck qu’on a vu dans le désert de Baja en vidéo il y a quelques jours de ça.

Venons-en au prix : il est de 15 000 dollars, soit environ 14 150 euros au taux de change actuel. Voire même un peu moins cher si vous faites partie des premiers clients : 12 000 dollars, soit 11 300 euros. Ce qui, au vu de la transformation, ne paraît pas non plus excessif.

À noter que sur le site de Pu-Labo, la Tesla Model 3 aussi aurait aussi droit à son kit tout-terrain. On a hâte de voir les photos.