Une nouvelle Tesla Model 3 non officialisée se montre à travers des documents officiels

Vous n'êtes pas sans savoir que la Tesla Model 3 Performance a disparu du catalogue début septembre lors du restylage de la voiture électrique. Depuis, beaucoup se demandent quand cette berline ultra-sportive va faire son grand retour. Le catalogue de pièces détachées Tesla a révélé un petit secret durant la nuit.

Chez Tesla, la performance est dans l’ADN des véhicules. Popularisée avec les premières Model S, la variante dite « Performance » de chaque voiture du constructeur a peu a peu changé de nom.

Aujourd’hui, la Tesla Model Y Performance existe, mais pour les Model S et X, ce sont des versions Plaid. La prochaine Tesla Model 3 pourrait récupérer l’une de ces dénominations, ou bien en introduire une nouvelle…

La rumeur d’une Tesla Model 3 Ludicrous est-elle fondée ?

Hier soir, le site de pièces détachées de Tesla laissait transparaître un secret qui n’aurait probablement pas dû fuiter : un badge inédit pour la Tesla Model 3.

Ceux qui connaissent bien les différents marquages utilisés par Tesla reconnaissent là un badge similaire à celui apposé sur les versions Plaid, comme on retrouve sur les Model S et Model X haut de gamme actuellement. Plus précisément, c’est probablement un badge Ludicrous, non utilisé jusqu’à présent (toujours issu du film Spaceballs).

Signe de performance extrême et de triple moteur chez les vaisseaux-amiraux de Tesla, ce serait une variante inédite sur la moins chère des voitures de la firme texane. Il n’est pas improbable que ce soit une erreur dans le catalogue, et que Tesla ait corrigé le tir dans la nuit, puisque la nouvelle version ci-dessous ne montre plus ce badge.

Les deux théories se tiennent, cependant nous sommes plutôt partisans de l’erreur de référencement, puisqu’une Tesla Model 3 Performance avec deux moteurs semble bien au programme. De plus, les documents montrent des jantes pas encore officielles, d’apparence sportives. On imagine que ce sont celles de la futures Tesla Model 3 Performance.

En outre, des observateurs ont remarqué une Tesla Model 3 camouflée se promenant aux abords des bureaux californiens de la marque, alors que la version restylée n’est pas encore sur le configurateur outre-atlantique. Tout ceci contribue à alimenter les rumeurs d’une annonce de la Tesla Model 3 Performance — ou Ludicrous — nouvelle génération très prochainement, et potentiellement avec quelques surprises que nous n’imaginons pas encore.

Nous pensons notamment à l’intégration d’une caméra à l’avant, qui avait été montrée sur les premiers visuels du site de Tesla, avant d’être retirée sans jamais avoir été reconnue officiellement par la firme. Si Tesla en garde un peu sous la pédale, la fin d’année risque d’être chargée : entre les livraisons du Cybertruck prévues pour le 30 novembre, les avancées de la conduite autonome et la nouvelle Model 3, on ne va pas s’ennuyer chez Tesla avant 2024.