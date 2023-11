Voici la vraie consommation de la nouvelle Tesla Model 3 face à l’ancienne version

Quoi de plus important que la consommation pour une voiture électrique ? Pas grand chose, et Tesla semble bien l'avoir compris, afin d'améliorer leur autonomie. Voyons comment s'en sort la nouvelle Tesla Model 3 face aux anciennes, qui étaient déjà des références de sobriété.

La nouvelle Tesla Model 3 est désormais livrée aux acheteurs de la première heure en France et ailleurs en Europe. Ceci donne lieu à de nombreux tests pour voir comment elle s’en sort par rapport aux anciens millésimes de Model 3.

Sur le plan de l’accélération, nous avons pu voir qu’elle n’arrivait pas à battre la plus vieille des Tesla Model 3 SR+. Par contre, au niveau de la consommation, elle semble battre tous les records.

Jusqu’à 7 % d’amélioration par rapport à l’année dernière

Le nerf de la guerre en voiture électrique est bien l’autonomie, mais pour que celle-ci soit importante sans pour autant emporter une batterie bien trop grosse pour les besoins du quotidien, il faut faire preuve de sobriété.

La Tesla Model 3 a tout pour elle dans cette catégorie, notamment grâce à son profil de balle de fusil qui lui assure un aérodynamisme de haut vol. Avec le restylage effectué sur la Model 3 Highland, les ingénieurs de Tesla ont réussi à encore améliorer le Cx qui était déjà parmi les meilleurs du marché dans cette catégorie (les Tesla Model S et Mercedes EQS font mieux, mais sont bien plus grandes et plus lourdes).

Par conséquent, lorsque l’on examine les résultats des tests de consommation sur 100 kilomètres sur autoroute dans une vidéo YouTube de Enhance, le constat est sans appel : la dernière Tesla Model 3 parvient à faire mieux que les anciennes.

En l’occurrence, sur 100 kilomètres dans des conditions similaires, la Tesla Model 3 Propulsion Highland a consommé 16,6 kWh, contre 17,4 kWh pour la Tesla Model 3 Propulsion de 2022 et 17,6 kWh pour la Tesla Model 3 SR+ de 2019.

Dit autrement, la dernière née de Tesla se permet de parcourir les 100 kilomètres de ce test en utilisant 4,5 % d’énergie de moins que la Model 3 Propulsion qui n’a que quelques mois. Ou encore, il faut 6 % d’énergie en plus pour parcourir ces 100 kilomètres avec une Model 3 SR+ de 2019.

Tout ceci permet donc d’abaisser encore — à la marge, certes — le coût aux 100 kilomètres si l’on recharge à la maison sa voiture électrique. Alors qu’il faudrait au tarif bleu d’EDF 4 euros avec la Tesla Model 3 Propulsion de 2022 pour faire 100 kilomètres, il n’en faut plus que 3,78 euros avec la nouvelle version. On ne peut que saluer les efforts de Tesla, qui ne se repose pas sur ses lauriers au niveau des améliorations de son groupe motopropulseur.