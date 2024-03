Tesla lance une nouvelle Model Y en France avec un prix en baisse de 10 000 € pour les pros

Vous avez besoin d'un utilitaire électrique mais vous trouvez le Cybertruck trop gros ? Tesla propose une solution étonnante : un Model Y deux places, en France uniquement. De quoi permettre de réduire son prix de vente de 20 % grâce à la récupération de la TVA. Une version dédiée aux professionnels, issue d'une collaboration avec la société Gruau.

Si les particuliers sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l’électrique, alors que ces voitures ont le vent en poupe, c’est également le cas des professionnels. En effet, selon le baromètre de l’Avere-France, les ventes d’utilitaires zéro-émission (à l’échappement) ont bondi de 60 % entre 2021 et 2022.

Une version surprenante

Il faut dire que l’offre continue de s’étoffer grandement au fil des années, avec notamment l’arrivée des Ford E-Transit, Peugeot e-Expert et autres Mercedes e-Vito, entre autres. Mais ce n’est pas tout, car même Tesla s’y est mis avec son Cybertruck, dont les premières livraisons ont officiellement débuté l’an dernier. Sans parler bien évidemment du camion électrique, le Semi, qui a aussi été remis à ses premiers clients il y a peu. Une gamme désormais bien complète pour la firme, qui veut aller encore plus loin.

Et pour cause, on sait que les deux véhicules ne sont pas adaptés à tous les conducteurs, notamment en raison de leur grande taille. Et surtout, ils ne sont pas encore disponibles en Europe, et il est probable que ce ne soit jamais le cas, en raison de leur gabarit ainsi que de leur poids. Certes, il existe le Model X, mais il est avant tout conçu pour transporter des passagers, et surtout, il est loin d’être à la portée de toutes les bourses, du haut de ses 101 990 euros.

Mais on sait que le constructeur est plein de ressources, et il nous en donne encore la preuve. Sur LinkedIn, Rémy Givelet, directeur des ventes de la firme américaine en France nous annonce l’arrivée d’un véhicule insolite dans la gamme. À vrai dire, il n’est pas tout à fait inédit puisqu’il s’agit en fait d’une nouvelle version de la Model Y, qui fut la voiture la plus vendue dans le monde au cours de l’année 2023. Mais qu’a-t-elle de vraiment spécial ?

En fait, elle se destine aux professionnels, et se distingue alors par son aménagement intérieur doté de seulement deux places. Une disposition qui permet au SUV électrique d’afficher un volume de coffre particulièrement élevé, annoncé à 2 258 litres. Pour mémoire, la version classique oscille entre 854 et 2 041 litres lorsque tous les sièges à l’arrière sont rabattus. Une petite différence qui peut donc tout changer.

Des spécificités techniques inchangées

Pourtant, vous ne trouverez pas cette version sur le site officiel du constructeur, ce qui peut sembler étonnant, mais qui ne l’est en fait pas vraiment. Et pour cause, cet utilitaire est en fait le fruit de la collaboration entre Tesla et l’entreprise française Gruau, spécialisée dans la transformation de véhicules. Ainsi, pour vous offrir un exemplaire de cette Tesla Model Y deux places, il faudra contacter directement le constructeur américain.

À noter qu’il sera cependant visible dans plusieurs villes de France au cours des prochains mois et jusqu’à fin juillet. La firme précise également qu’il sera éligible à la fiscalité des véhicules utilitaires, comme l’exonération de la TVA. Il ne sera également pas redevable de la TVS (taxe sur les véhicules de société), grâce à sa motorisation électrique. Il devrait également bénéficier du bonus écologique de 4 000 euros, si l’acheteur a une entreprise individuelle, en nom propre.

Le constructeur ne précise pas si toutes les versions de la Tesla Model Y pourront bénéficier de cette transformation. Néanmoins, cela semble bien être le cas, tandis que les spécificités techniques ne devraient pas changer. Le porte-parole de la marque souligne en effet que l’autonomie maximale peut atteindre les 525 kilomètres selon le cycle WLTP. Une valeur qui correspond à celle annoncée pour la version Grande Autonomie.

Reste désormais à connaître le prix de cette variante, qui n’a pas encore été communiquée de manière officielle. Selon Caradisiac, celui-ci serait supérieur de « plusieurs milliers d’euros ». Mais avec la récupération de la TVA, on parle d’un prix en baisse de 8 500 à 11 200 euros selon les versions.