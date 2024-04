Tesla va construire sa plus grande station de recharge au monde avec un nombre de bornes impressionnant

Le réseau de Superchargeurs de Tesla va bientôt encore se densifier avec de nouvelles stations de recharge, dont l'une particulièrement impressionnante : pas moins de 200 Superchargeurs sont en effet prévus.

Avec plus de 50 000 Superchargeurs à travers le monde, le réseau de bornes de recharge de Tesla est l’un des plus denses et l’un des plus fiables. Peu à peu, ce réseau s’ouvre à d’autres utilisateurs d’autres marques de voitures électriques, l’occasion de permettre aux usagers de modèles carburant aux électrons de bénéficier d’un nouveau réseau, plus dense et où les mauvaises surprises sont plutôt rares.

Le réseau de Superchargeurs continue de grandir et cette année, Tesla devrait ouvrir sa plus grosse station de bornes de recharge au monde. Celle-ci se situera en Floride et accueillera plus de 200 bornes.

Tesla sort l’artillerie lourde

Cette information a été divulguée sur X, le réseau social d’Elon Musk, avec les plans, partagés par le compte MarcoRPi1. Ceux-ci montrent que le site est situé au 3010 State Rd. 60, à la sortie 193 du Florida Turnpike et près de la jonction avec la I-95. Ces plans montrent surtout qu’il y a 160 Superchargeurs V3 (pouvant atteindre 250 kW en crête), 40 bornes autonomes, dont huit adaptées pour les modèles avec remorque.

Selon le compte X de MarcoRPi1, le site devrait être construit dans le cadre d’un projet de construction en trois phases, avec l’ouverture progressive des stands. Les plans montrent également une sacrée installation pour fournir de l’électricité à plus de 200 bornes, avec deux générateurs composés de deux Megapacks.

Un réseau qui se densifie avec des stations gigantesques

En février, Tesla a également déposé des plans pour une station de recharge de 164 bornes dans la région de Kern, en Californie, et qui deviendrait donc la deuxième station de Superpchargeurs la plus grande au monde après celle citée plus haut. À l’heure actuelle, la plus grande station de Superchargeur au monde est celle de Harris Ranch Supercharger à Coalinga, en Californie, avec 98 bornes, suivi par celle située à Quartzsite, en Arizona, avec 84 bornes.

Attention : la nouvelle station de Floride n’en fait pas pour autant la plus grande du monde, toutes stations confondues. Ce titre honorifique revient au plus grand concurrent de Tesla, BYD, qui a inauguré en septembre 2023 une station de 258 bornes rapides, en collaboration avec Shell.

Comme énoncé plus haut, Tesla ouvre peu à peu ses stations de recharge à tous. Depuis le mois dernier, les propriétaires de Ford et de Rivian peuvent recharger sur des Superchargeurs aux États-Unis. Le constructeur devrait également ouvrir le réseau Superchargeur à d’autres véhicules électriques de General Motors (GM), Polestar et Volvo.

Tesla travaille aussi sur un nouveau concept de restaurant avec ciné-parc à Los Angeles, en Californie, avec deux écrans géants, un restaurant façon Diner des années 1950 et 32 bornes de recharge.