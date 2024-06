Clap de fin pour la conduite à une pédale des voitures électriques ? Tesla veut rassurer

La Chine s'apprête à imposer une réglementation plus stricte pour les voitures électriques en supprimant la conduite à une pédale utilisée par de nombreux conducteurs. Le but : réduire le risque d'accident à cause d'une erreur de pédale. Tesla a immédiatement réagi pour tenter de rassurer ses clients.

La conduite à une pédale (one pedal) est une technologie propre aux voitures électriques. La plupart en sont dotées, à l’exemple des Tesla, même si certains constructeurs tardent à intégrer cette fonction. Ca sera par exemple le cas de Renault sur ses voitures électriques à partir de 2025.

Cette technologie est simple à comprendre : pour accélérer et freiner, il suffit de presser une seule pédale. Lorsque le conducteur souhaite accélérer, il enfonce la pédale d’accélérateur. Lorsqu’il souhaite freiner, il relâche cette dernière. Toutes les voitures électriques sont dotées de cette technologie, basée sur le freinage régénératif.

Mais la conduite à une pédale va encore plus loin, puisqu’elle permet à la voiture d’aller jusqu’à l’arrêt si le conducteur relâche totalement la pédale d’accélérateur. En d’autres termes, il n’y a pas besoin d’appuyer sur le frein pour amener la voiture jusqu’à l’arrêt. Sauf en cas d’urgence, si le conducteur a besoin de freiner plus fort, grâce au freinage mécanique qui vient assister le freinage régénératif.

Pour aller plus loin

Freinage régénératif : comment ça marche et quels sont ses avantages ?

La Chine veut bannir la conduite à une pédale

Le média chinois Auto Home nous informe que la Chine s’apprêterait à bannir la conduite à une pédale. La réglementation en cours de préparation est assez clair à ce sujet, puisqu’elle indique que « pour les systèmes de freinage régénératif, l’effet de freinage induit par le relâchement de la pédale d’accélérateur, en marche avant, ne peut pas amener la voiture jusqu’à l’arrêt« .

Pour aller plus loin

Voiture électrique et conduite à une pédale : comment ça fonctionne et quels avantages ?

C’est justement le fonctionnement actuel de certaines voitures électriques, comme les Renault Mégane et Scenic E-Tech. Lorsque le conducteur relâche la pédale d’accélérateur, la voiture décélère fortement. Mais à partir d’une certaine vitesse (environ 5 km/h), la voiture passe en roue libre. Si le conducteur veut arrêter totalement la voiture, il doit appuyer sur la pédale de frein.

De quoi réduire les accidents graves ?

La Chine veut bannir la conduite à une pédale pour une raison de sécurité. Selon les autorités, la conduite à une pédale serait en partie responsable des accidents qui ont défrayé la chronique ses derniers mois.

On pense notamment à la Tesla Model Y en Chine ou au spectaculaire accident d’une Tesla Model 3 à Paris. À chaque fois, il semblerait que le conducteur ait confondu la pédale de frein avec l’accélérateur. Conduisant alors à l’accélération brutale de la voiture, à plus de 100 km/h en pleine ville.

Le gouvernement chinois espère qu’en interdisant la conduite à une pédale, les conducteurs cesseront de confondre les deux pédales. Utiliser au quotidien une seule pédale pour accélérer et freiner et ne plus jamais utiliser la pédale de frein pourrait alors conduire à utiliser la mauvaise pédale pour un freinage d’urgence.

Tesla veut rassurer les clients

Tesla, qui fait la promotion de la conduite à une pédale depuis des années, notamment pour réduire la consommation d’énergie au roulage, a immédiatement tenu à réagir. Le média chinois IT Home nous apprend que Tesla a précisé que « ce standard n’a pas encore été officialisé ni implémenté et n’affectera pas les produits et fonctions actuels » des voitures électriques du constructeur.

Cette nouvelle norme pourrait toutefois entrer en vigueur dès le 27 juillet 2024 si aucune modification n’est apportée au texte existant. Les voitures électriques vendues avant cette date pourront toujours bénéficier de la conduite à une pédale. Cette obligation ne concernerait que la Chine. Il est toutefois possible que certains constructeurs retirent totalement la conduite à une pédale de leur voiture, au lieu de seulement la désactiver pour les versions vendues en Chine.