Accident tragique d’une Tesla en Chine : les circonstances du drame enfin dévoilées dans un rapport confidentiel

Quatre mois après un tragique accident qui a été largement partagé et commenté, un rapport confidentiel donne des détails sur les raisons de l'accident.

En novembre 2022, l’affaire avait fait grand bruit : un important accident de la circulation avait fait deux morts en Chine. Il impliquait un conducteur de 55 ans et son Tesla Model Y, le conducteur mettait en cause les freins de la voiture. Les images étaient impressionnantes et violentes, elles avaient été largement partagées sur les réseaux sociaux, ce qui avait relancé le débat autour de la dangerosité de l’Autopilot des Tesla.

Quatre mois après l’accident mortel impliquant un SUV Tesla Model Y en Chine, le constructeur automobile américain a mené une enquête qui a récemment été divulguée. Selon les données recueillies, qui n’auraient pas dû être publiées, apparemment, le conducteur n’a jamais freiné, mais uniquement accéléré avant l’accident.

Le conducteur n’a jamais freiné et a au contraire maintenu la pédale d’accélération enfoncée

Ce rapport a été mis en ligne sur Seibo par Xiao Te (et il ne serait à première vue jamais mis en ligne officiellement selon le média chinois Red Star News), le fondateur de la plus grande communauté non officielle Tesla chinoise. Précisons que l’investigation est toujours en cours, les conclusions officielles n’ont donc pas été publiées. Le rapport de Tesla est rempli de détails, on sait qu’il s’agit d’un Model Y avec 20 000 km et que le conducteur portait une ceinture de sécurité au moment de l’accident.

L’aspect le plus sensible de cet accident est le comportement du conducteur, qui n’a jamais freiné et a au contraire maintenu la pédale d’accélération enfoncée, faisant atteindre à la voiture une vitesse de 164 km/h. Les données montrent clairement que le conducteur a poussé la pédale d’accélération à fond. En somme, l’accident a été causé par une erreur probable du conducteur qui a confondu les pédales.

Le conducteur a certainement tenté de freiner, mais que son pied a glissé et appuyé sur l’accélérateur, provoquant une accélération soudaine du véhicule. Ce type d’erreur est très courant, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) estime qu’environ 16 000 accidents aux États-Unis sont liés chaque année à une confusion de pédale.

Rappelons que Tesla n’a jamais été jugé responsable pour ce type d’accusation et rejette généralement la faute sur le conducteur et l’erreur humaine.

