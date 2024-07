Plus de 700 km d’autonomie : cette nouvelle Tesla Model 3 franchit un nouveau record

Tesla vient de lancer une nouvelle version de sa Model 3 : Grande Autonomie Propulsion. Pour le moment uniquement réservée au marché américain, elle bat le record d'autonomie d'une Model 3, avec plus de 700 km théorie sur un plein d'électrons. Est-ce que cette version arrivera en Europe ?

Tesla vient de lancer une version très spéciale et très intéressante de la Model 3 aux États-Unis. Il s’agit de la version Grande Autonomie Propulsion que nous n’avons pas pour le moment en Europe. C’est une Tesla Model 3 qui intègre une grande batterie d’une capacité d’environ 80 kWh, avec un seul moteur, sur l’essieu arrière.

Plus de 700 km d’autonomie

Dans la pratique, cette version de la Tesla Model 3 bat un record d’autonomie, grâce à une consommation plus faible que la version Grande Autonomie Transmission Intégrale disponible en France. Aux États-Unis, le constructeur américain annonce une autonomie de 584 km sur le cycle local EPA. En Europe, avec notre cycle WLTP, on peut s’attendre à une autonomie d’environ 720 km. À comparer avec les 678 km d’autonomie de la Grande Autonomie classique actuellement vendue en Europe.

La vitesse maximale est toujours limitée à 200 km/h, et le 0 à 96 km/h (0 à 60 mph) est désormais abattu en 4,9 secondes, soit 0,7 seconde de plus que sa grande sœur. En Europe, on peut s’attendre à un 0 à 100 km/h en environ 5 secondes.

Une version vendue en Europe ?

On ne sait pas encore si cette nouvelle Tesla Model 3 sera vendue en Europe. Elle a d’abord été pensée pour l’Amérique, grâce à sa batterie qui lui permet d’avoir accès au bonus. Elle devient alors moins chère que sa grande sœur équipée d’une transmission intégrale. En Europe, une telle version aurait du sens également, surtout qu’elle était déjà en vente en 2023, pour écouler les stocks de l’ancienne Model 3.

Précisons toutefois que les Model 3 vendues en Europe sont fabriquées en Chine et non pas aux États-Unis. Ce qui implique de revoir légèrement les lignes de production locales pour pouvoir produire ce modèle sur place.

En Europe, on pourrait s’attendre à un tarif situé légèrement sous les 50 490 euros réclamés par la Grande Autonomie Transmission Intégrale. Elle pourrait venir faire le lien avec la version Propulsion (et sa plus petite batterie de 60 kWh) vendue à partir de 41 490 euros depuis la hausse récente de prix.

Pour aller plus loin

Volkswagen ID.7 : voici son secret pour une autonomie supérieure à la Tesla Model 3

Tesla frappe fort avec cette version de la Model 3, puisque rares sont les constructeurs à proposer des voitures électriques de cette taille avec une autonomie supérieure à 700 km. On peut citer la Volkswagen ID.7, qui est toutefois plus longue et plus chère, et qui réalise l’exploit d’atteindre les 702 km d’autonomie avec une batterie de plus grande capacité, de 86 kWh malgré son moteur APP550.