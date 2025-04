L’assurance des Tesla augmente fortement, et Musk n’est pas forcément le seul responsable

Tesla est au cœur de vandalisme depuis le choix d’Elon Musk de rejoindre l’administration Trump. De ce fait, les coûts d’assurance pourraient bien augmenter, comme on peut déjà l’observer aux États-Unis.

Le choix d’Elon Musk de rejoindre l’administration Trump est lourd de conséquences. En plus de pouvoir y voir l’une des explications de la baisse des ventes de Tesla, en raison d’appels au boycott, des voitures et des concessions ont été vandalisées, ce qui entraîne des soucis et des frais pour les automobilistes.

De plus, ces actes de vandalisme devraient avoir une autre répercussion : celle de faire augmenter les coûts d’assurance pour couvrir une voiture de la marque. C’est déjà ce que l’on peut observer aux États-Unis, comme le montre Electrek.

Le prix d’assurance des Tesla augmente deux fois plus rapidement

L’assurance des Tesla est déjà élevée. En France, le prix moyen pour assurer une Tesla est en deuxième position des plus élevés, juste après celui d’une Porsche. Selon une étude réalisée sur l’année 2024 par lelynx.fr, le coût moyen annuel d’une assurance pour une Tesla était déjà de 941 euros en France.

Mais aux États-Unis, on observe une tendance qui ne va pas dans le sens des économies. Le prix des assurances Tesla augmente deux fois plus rapidement que celui des autres véhicules. Cette tendance s’explique par le coût de réparation plus élevé en cas d’accident, ainsi que par les actes de vandalisme dont sont victimes les véhicules de la marque depuis quelques mois.

L’étude d’Insurify montre que l’augmentation de la couverture tous risques moyenne aux États-Unis a atteint 10 %, passant de 2 102 à 2 302 dollars. Mais cette même étude révèle aussi que les tarifs d’assurance du Tesla Model Y ont augmenté 2,9 fois plus vite que la moyenne nationale des assurances auto aux États-Unis.

Trois Tesla dans le top 10

Voici un top 10 dans lequel son nom ferait mieux de ne pas figurer ! Le top 10 des plus fortes augmentations d’assurance par modèle. Et malheureusement, Tesla occupe les trois premières places d’un classement dont voici le détail :

Tesla Model Y : +29 % en un an, coût annuel moyen 2025 : 3 996 $

: +29 % en un an, coût annuel moyen 2025 : 3 996 $ Tesla Model 3 : +24 %, coût annuel moyen 2025 : 4 364 $

: +24 %, coût annuel moyen 2025 : 4 364 $ Tesla Model X : +22 %, coût annuel moyen 2025 : 4 046 $

: +22 %, coût annuel moyen 2025 : 4 046 $ BMW Série 5 : +19 %, coût annuel moyen 2025 : 3 229 $

: +19 %, coût annuel moyen 2025 : 3 229 $ Toyota Prius : +18 %, coût annuel moyen 2025 : 2 151 $

: +18 %, coût annuel moyen 2025 : 2 151 $ Hyundai Santa Fe : +15 %, coût annuel moyen 2025 : 2 241 $

: +15 %, coût annuel moyen 2025 : 2 241 $ Honda Accord : +14 %, coût annuel moyen 2025 : 2 623 $

: +14 %, coût annuel moyen 2025 : 2 623 $ Hyundai Elantra : +14 %, coût annuel moyen 2025 : 2 851 $

: +14 %, coût annuel moyen 2025 : 2 851 $ Honda Civic : +13 %, coût annuel moyen 2025 : 2 600 $

: +13 %, coût annuel moyen 2025 : 2 600 $ Hyundai Sonata : +12 %, coût annuel moyen 2025 : 2 735 $

En France, les coûts d’assurance ne sont pas si élevés, bien que Tesla ait déjà essuyé une hausse moyenne de 11 % en 2024, portant le prix moyen d’assurance pour un modèle de la marque à 949 euros. Par exemple, le prix de l’assurance du Model Y affiche une moyenne de 842 euros par an.

Pour l’instant, aucune étude ne permet de confirmer une hausse des tarifs d’assurance des Tesla en France ou en Europe en raison des récents actes de vandalisme, mais face à l’augmentation des incidents concernant la marque, les compagnies d’assurance ne devraient pas prendre de risques et pourraient effectivement relever les prix des couvertures.

Précisons tout de même que la campagne anti-Tesla n’est probablement pas l’unique raison de ces hausses. Insurify reprend les tarifs de février 2025, eux-mêmes basés sur l’année 2024. Peut-être y a-t-il eu une évolution en marge, mais les montants 2026 devraient inclure ces évènements.