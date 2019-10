Outre la kyrielle d’annonces listées dans le rapport trimestriel de Tesla, Elon Musk s’est également montré bavard auprès d’analystes à l’occasion d’une visioconférence. Et l’intéressé de dévoiler une future mise à jour destinée à augmenter la puissance, l’autonomie ou la vitesse de charge de ses véhicules électriques.

Chaque trimestre, le bilan financier du constructeur automobile Tesla fait couler beaucoup d’encre dans les médias spécialisés et généralistes. La firme californienne a particulièrement surpris sur le troisième trimestre de 2019 avec des résultats bien plus positifs que prévu.

Des déclarations prometteuses

En marge de ce rapport trimestriel scruté de toute part, Elon Musk s’est entretenu avec une poignée d’analystes lors d’une visioconférence. Visioconférence au cours de laquelle le patron de la firme d’outre-Atlantique a lâché quelques précieuses informations au sujet des projets moins officiels de la marque, rapporte Electrek. A l’image d’une prochaine mise à jour destinée à améliorer aussi bien la Model 3 que la Model S et Model X.

« J’ai oublié de mentionner un point : nous nous attendons à une mise à jour implémentée dans les trois véhicules électriques Tesla qui améliorera leur puissance, et ce au cours des prochaines semaines », peut-on lire sur Electrek. Et le patron de SpaceX de poursuivre : « Cela devrait être de l’ordre de 5 % grâce à une mise à jour du firmware ».

Pas de chiffre pour l’autonomie

Le vice-président du pôle Technologie du groupe, en la personne de Drew Baglino, s’est montré plus précis. Selon lui, la Model 3 bénéficiera d’une bonification de 5 %, contre 3 % pour les Model S et Model X. Aussi, l’autonomie et la vitesse de chargement devraient également être revues à la hausse, alors que le confort et la sensation de conduite monteront quant à eux en gamme. Il n’y a maintenant plus qu’à joindre le geste à la parole.