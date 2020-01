Tesla Model S : bientôt les 645 km d’autonomie selon Elon Musk

Durant le bilan trimestriel de Tesla, Elon Musk a discuté des technologies de batterie de ses voitures électriques et a affirmé que la Model S aurait bientôt jusqu'à 650 km d'autonomie.

Dans la croyance populaire, les voitures électriques ont un problème d’autonomie qui les empêche d’être utilisées facilement pour de longs trajets. Si elles paraissent idéales pour les trajets quotidiens, elles inquiètent pour ceux qui partent régulièrement en vacances en prenant le volant.

Pourtant, cette croyance est fausse, tout du moins sur certains modèles, et Elon Musk l’a bien rappelé au cours d’une conversation avec les investisseurs après la publication du bilan financier du quatrième trimestre 2019 de la marque.

Toujours plus d’autonomie pour la Model S

Lors de la session de questions/réponses, quelqu’un a demandé à Elon Musk s’il considérait la possibilité d’équiper les prochaines Tesla Model S avec les nouvelles batteries qui équipent la Model X. En passant des cellules 18650 aux cellules 2170, la voiture électrique de milieu de gamme de Tesla pourrait non seulement profiter d’une meilleure autonomie, mais également de la recharge rapide à 250 kW des Supercharger V3.

À cela, Elon Musk a répondu que la chimie des cellules 18650 va bientôt évoluer une nouvelle fois, rendant ainsi la Model S toujours plus endurante. « Nous nous approchons rapidement d’une portée de 400 milles […] il ne faudra pas longtemps avant que la Model S atteigne [cette ] portée », explique-t-il.

400 miles correspondent à 644 km environ, ce qui représente une augmentation de 34 km par rapport à la Tesla Model S « Grande Autonomie » actuelle qui propose déjà 610 km de portée.

Si 610 km représentent déjà une très bonne autonomie, rappelons tout de même que les voitures électriques sont très sensibles aux variations de température, pouvant faire drastiquement chuter la portée d’un véhicule en hiver.

Des évolutions avec la « Plaid » ?

Pour mémoire, Tesla prévoit de produire une Model S « Plaid » dans le courant de l’été 2020 pour une sortie en fin d’année. Équipée de 3 moteurs, celle-ci est capable de rivaliser avec la Porsche Taycan Turbo S. On attend toujours d’avoir plus d’informations sur les détails concernant les batteries et l’autonomie de ce modèle.