Tesla Model Y : son intérieur cache une trappe secrète sous le coffre

Des photos de l'intérieur d'un Tesla Model Y permettent de découvrir son intérieur avec ses sièges arrières rabattables et un compartiment caché pour ranger des objets sous le coffre.

Fin janvier, Tesla annonçait la mise en production de son tout dernier SUV, le Tesla Model Y. Alors que le constructeur fêtait cette semaine son millionième véhicule assemblé depuis ses tout débuts, de nouvelles photos du SUV permettent de découvrir davantage son habitacle intérieur.

Le site Electrek a en effet obtenu plusieurs photos du Tesla Model Y de la part d’un client de la marque. Celui-ci a découvert un modèle de production en attente de livraison dans l’Arizona et a pu s’en approcher suffisamment près pour prendre plusieurs clichés de l’intérieur.

Outre l’extérieur du véhicule, déjà bien connu, les photos permettent surtout de voir l’intérieur et les différents aménagements possibles avec des sièges arrière qui peuvent être quasiment entièrement rabattus pour offrir bien davantage de volume dans le coffre. À propos du coffre, une photo permet également de découvrir son plancher qui peut être soulevé pour révéler un compartiment de rangement qui peut être caché de l’extérieur.

Des photos qui permettent de découvrir l’intérieur du véhicule

Comme le note Electrek, ce n’est pas la première fois que Tesla intègre ce type de rangement dans ses véhicules et on peut également en trouver un dans la Tesla Model 3. Il faut dire que le moteur électrique des automobiles de la marque permet de gagner de la place qui peut être utilisée pour de l’espace de rangement supplémentaire. C’est également le cas sous la capot où Tesla a également intégré un rangement sur son Model Y.

Pour rappel, le Tesla Model Y est un SUV électrique de petit format. Le véhicule sera livré aux États-Unis dans les tout prochains jours, entre le 15 et le 30 mars. Il s’agit également de l’un des véhicules les plus abordables commercialisés à présent par Tesla, avec un prix plancher de 63 000 euros, un peu plus élevé que les 49 600 euros de la Tesla Model 3.