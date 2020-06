Tesla Model 3 : une nouvelle fuite suggère une batterie de 100 kWh… qu’Elon Musk dément

Sept mois après la découverte d’une ligne de code faisant référence à une batterie de 100 kWh au sein d’une Model 3, une nouvelle fuite laisse entendre que Tesla envisagerait sérieusement de proposer ce type de configuration. Avant qu'Elon Musk n'intervienne sur Twitter pour démentir la nouvelle.

Mise à jour : Elon Musk a entre temps démenti l’information sur Twitter, l’article a été mis à jour en conséquence.

En décembre 2019, le hacker répondant au nom de « green » faisait la découverte d’une nouvelle configuration attribuée à la Tesla Model 3 : une batterie de 100 kWh accompagnée du mode Ludicrous, déjà intégré à la Model S Performance. Voilà maintenant qu’une nouvelle fuite mise en exergue par le compte Twitter Zeus M3, et relayée par le site spécialisé Electrek, viendrait confirmer ce pack de batterie.

En fouillant dans l’ordinateur de bord d’une Model 3 en mode usine, l’intéressé est tombé sur une référence pour le moins évocatrice : la fameuse batterie de 100 kWh, qui pourrait alors lui octroyer une autonomie de 640 kilomètres. À ce titre, la Model S Long Range Plus vient tout juste de franchir ce cap grâce à des améliorations techniques et logicielles récemment officialisées par le constructeur américain.

hey @greentheonly look what we found here 🙂 pic.twitter.com/mQ9SIPoXDq

— Zeus M3 (@zeus7f1) June 15, 2020