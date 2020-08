Tesla : la double authentification arrive… mais pas tout de suite !

Renforcer la sécurité de son véhicule Tesla grâce à la double authentification est une promesse d'Elon Musk. Elle devrait se faire via un SMS reçu sur son smartphone ou une application. Mais la mise en place est bien moins évidente qu'il n'y paraît...

Éviter de se faire voler sa voiture électrique grâce à la double authentification ne devrait plus être une utopie. En tout cas, c’est ce qu’Elon Musk avait promis l’an dernier. Seulement, la couche supplémentaire censée sécuriser un peu plus les véhicules Tesla tarde à se mettre en place.

Interpellé sur Twitter, le fantasque milliardaire a présenté ses excuses, expliquant que la double authentification était « honteusement en retard ». Mais elle est néanmoins au stade de « la validation finale. »

Sorry, this is embarrassingly late. Two factor authentication via sms or authenticator app is going through final validation right now.

— Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2020