Tesla prépare un « Battery Day » et une grosse annonce pour le 22 septembre

Après plusieurs reports, Tesla semble avoir enfin fixé une date pour la présentation de ses prochaines batteries révolutionnaires. Selon un document repéré par Electrek, une assemblée des actionnaires est prévue le 22 septembre juste avant un "Tesla Battery Day" et une annonce importante...

Murmurée maintes fois, mais jamais définie, la présentation des prochaines batteries de Tesla a désormais une date officielle. Dans un document repéré par le site Electrek — un dossier SEC d’état financier remis à la Securities & Exchange Commission américaine–, le constructeur automobile a prévu la tenue d’une assemblée des actionnaires le 22 septembre prochain juste avant… « la présentation distincte du ‘Battery Day’ (jour de la batterie en VF) de Tesla, qui se tiendra le même jour. »

Tesla, Inc. a annoncé aujourd’hui que son assemblée annuelle 2020 des actionnaires se tiendra le mardi 22 septembre 2020, à 14 h 30, heure du Pacifique, à l’usine Tesla de Fremont. Les actionnaires éligibles peuvent également assister à la présentation séparée du Tesla Battery Day, qui se tiendra le même jour, avec des détails supplémentaires qui seront annoncés ultérieurement.

La firme d’Elon Musk précise également que les deux événements seront diffusés sur Internet en direct.

Une journée dédiée à la batterie

N’attendez donc pas de Roadster avec propulseurs SpaceX ou de nouveaux véhicules pour succéder à la présentation mouvementée du Cybertruck. Comme le patron de Tesla l’avait indiqué il y a quelques semaines, la journée sera uniquement dédiée aux batteries et à l’autonomie future des voitures de la marque.

L’événement a dû être repoussé en raison de l’épidémie de coronavirus et du confinement instauré dans plusieurs états et pays du monde, Tesla voulant que ses actionnaires puissent assister en personne aux deux rendez-vous. Un temps annoncé, aucun mot ne semble prévu sur les groupes motopropulseur. Elon Musk avait indiqué qu’il y avait « beaucoup à dire » sur les batteries et il a visiblement prévu de s’étendre sur le sujet.

Le projet Roadrunner devrait se dévoiler

Cette « Journée de la batterie » pourrait être l’occasion de découvrir les multiples projets en cours chez Tesla, mais aussi les fameuses batteries conçues en interne et nommées « Projet Roadrunner ». Elon Musk n’a jamais caché sa volonté de produire à grande échelle des cellules de batterie moins chères, vendues environ 100 dollars par kWh (environ 90 euros). Cela permettrait aux véhicules électriques de voir leur prix baisser au niveau de celui des voitures essence. Le meilleur argument pour démocratiser l’usage.

Et Tesla s’en donne les moyens. L’entreprise a récemment racheté Maxwell, un fabricant de supercondensateur qui a mis au point une technologie de cellule de batterie à électrode sèche. Cela permettrait d’obtenir, compilé aux travaux du laboratoire de recherche de Tesla au Canada, une densité d’énergie plus élevée pour un coût moindre, d’utiliser moins de batteries par véhicule tout en atteignant une plus longue autonomie. Les Model S et Model X pourraient être les premiers à en être équipés.

Le milliardaire a récemment teasé lui-même l’autonomie totale de ses véhicules « pour bientôt ». Le Battery Day pourrait être l’occasion de découvrir d’autres sites de production, notamment pour ces futures batteries. Cela pourrait être l’occasion de connaître l’implantation de la Gigafactory européenne qui doit être construite à Berlin.