Les voitures Tesla peuvent désormais lire les panneaux de vitesse

Tesla déploie une nouvelle mise à jour pour ses véhicules. Et parmi les nouveautés : la détection des panneaux de limitation de vitesse qu'elle va pouvoir prendre en considération et un carillon dès que c'est à vous d'y aller.

Une voiture autonome rassurante, c’est quand même le rêve de chacun. Pour cela, il faut qu’elle soit capable de comprendre le mieux possible son environnement. Les différents capteurs peuvent détecter des éléments alentour et adapter la conduite du véhicule aux possibles dangers. Mais jusqu’à présent, la lecture des panneaux indicateurs était plus difficile.

Tesla a déployé sa nouvelle mise à jour 2020.36. Celle-ci améliore notamment la gestion de la vitesse du véhicule électrique avec l’ajout d’une fonctionnalité appelée « Amélioration de l’assistance de vitesse ». Le fabricant américain explique se servir « des caméras de votre voiture pour détecter les panneaux de limitation de vitesse afin d’améliorer la précision des données de limitation de vitesse sur les routes locales. »

Une fois détectés, les panneaux de limitation de vitesse sont affichés dans la visualisation de conduite et utilisés pour définir l’avertissement de limitation de vitesse associé. Les paramètres de l’assistance de vitesse peuvent être ajustés depuis l’onglet Commandes du tableau de bord.

Un carillon pour signaler que le feu est vert

Les feux de signalisation vont également être mieux pris en compte. Un « carillon de signalisation de feu vert » retentira lorsque vous pouvez redémarrer ou pour vous signaler que le véhicule vous devançant redémarrer, à condition que « le régulateur de vitesse ou le pilote automatique ne soit pas actif ». Tesla prévient que c’est un avertisseur via une notification et que cela ne doit pas remplacer la prise de décision du conducteur ni remplacer sa responsabilité d’observation de son environnement.

Jusqu’à présent, vous deviez utiliser les molettes du volant pour modifier ou réinitialiser le régulateur de trafic. Grâce à la mise à jour, il suffira d’appuyer sur le compteur de vitesse ou sur le bouton du panneau de limitation de vitesse à l’écran.

Le déploiement a commencé et concernera progressivement tous les modèles.