Tesla Model S et X : après avoir longtemps vivotées, elles signeraient un retour en force

Dans un email envoyé à ses employés, Elon Musk soulignerait la très bonne forme des Tesla Model S et Model X nouvelle génération. Cela constituerait un retour en grâce après avoir longtemps été dans l’ombre de la Model 3.

Longtemps boudées au profit de la star du catalogue Tesla, la Model 3, les Model S et Model X 2021 ont eu le droit à une récente seconde vie. Ou plutôt à un restylage en règle qui a apporté quelques profondes modifications : on pense notamment à leur historique écran habituellement placé en mode portrait et désormais installé en mode paysage à la manière d’une Model 3, mais aussi au volant Yoke.

Une forte demande selon Musk

Notons aussi l’arrivée de ports USB-C sur chaque rangée, d’un système audio de 22 haut-parleurs, d’une recharge par induction à l’avant et l’arrière ou encore d’un écran de 8 pouces placé derrière la console centrale pour les passagers arrière. Au volet des performances, la berline a eu le droit à une version « Plaid+ » toujours plus puissante, lorsque le SUV accueille une variante « Plaid » elle aussi plus véloce.

Pour toutes ces raisons, l’attractivité des Tesla Model S et Model X 2021 a considérablement bondi. Tant et si bien que les commandes en auraient été impactées à la hausse, à en croire un mail d’Elon Musk envoyé à ses employés et relayé par le site spécialisé Electrek.

Les lignes de production des Tesla Model S et X sont presque terminées avec le réoutillage et viseront une production maximale dès le trimestre prochain. Il y a une forte demande, donc nous allons bientôt devoir revenir à deux équipes. S’il vous plaît, n’hésitez pas à recommander des proches pour le recrutement.

En attente des résultats trimestriels

Depuis quelques années déjà, la Tesla Model 3 s’accaparait une grande partie des commandes, prix plus attractif oblige (mais pas seulement). Les Model S et Model X ont longtemps vivoté, au point de représenter à peine plus de 10 % des livraisons en 2020 : 57 039 pour 499 550 véhicules livrés l’an passé.

Le duo a ici de nouvelles armes pour susciter l’intérêt des consommateurs : il sera intéressant d’observer leurs prochains chiffres de ventes trimestriels qui devraient corroborer les récents propos du patron de SpaceX.