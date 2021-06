Superchargeurs : Tesla voudrait vous faire patienter avec ses propres restaurants

Tesla a déposé plusieurs noms de marque en lien avec des services de restauration déployés sur ses stations de Superchargeurs. Cette ancienne idée d’Elon Musk tend donc à se concrétiser.

Le constructeur Tesla va-t-il proposer ses propres restaurants sur ses stations de Superchargeurs ? Une question légitime au regard du dernier faisceau d’indices relayé par Electrek : la firme californienne a déposé trois noms de marque directement en lien avec des services de restauration.

« L’enregistrement de la marque Tesla est destiné à couvrir les catégories de services de restauration, de services de restauration éphémères, de services de restaurant en libre-service et des services de restauration à emporter », peut-on lire. Difficile de faire plus explicite pour un projet qui devient de plus en plus une réalité.

Une idée vieille de trois ans

Les marques déposées par la société américaine se concentrent sur le mot « Tesla », le logo « T » et une police spécifique appliquée au nom de l’entreprise. Un trio qui servirait alors au groupe de renforcer l’expérience utilisateur au travers de restaurants Tesla, chez qui les utilisateurs pourront manger durant leur « pause recharge ».

En fait, cette idée n’a rien de nouveau. En 2018, Elon Musk évoquait déjà ce type de projet au travers d’un restaurant drive-in (vous commandez depuis votre voiture) au style rétro, installé à un Superchargeur de Los Angeles.

Forcément, et alors que Tesla n’avait pas encore le poids qu’elle a aujourd’hui, cette énième lubie d’Elon Musk avait fait sourire. D’autant qu’à l’époque, se lancer dans la restauration ne constituait clairement pas la priorité du fabricant, qui avait encore beaucoup de choses à prouver pour s’imposer comme une référence de la filière automobile.

Du temps à capter

Sauf que Elon Musk est un homme extrêmement déterminé — mais aussi très optimiste dans ses calendriers prévisionnels. Que ses idées parfois farfelues deviennent concrètes n’a donc rien d’étonnant. D’ailleurs, ce concept de restaurant Tesla n’est peut-être pas aussi farfelu que l’on ne pense.

Durant une session de recharge le midi ou le soir, les utilisateurs ont du temps à tuer. Suffisamment pour casser la croûte. C’est donc ce fameux temps que Tesla cherche à capter et à rentabiliser.