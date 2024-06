Cette batterie Toshiba se recharge en 10 minutes et annonce une durée de vie XXL pour les voitures électriques

Si les batteries de Toshiba alimentent déjà beaucoup de matériel électronique, la firme japonaise vient de présenter une nouvelle batterie, aux performances assez remarquables, avec une recharge en 10 minutes et une durée de vie quasiment illimitée. Bonne nouvelle : elle devrait arriver sur le marché dans moins d'un an !

Lorsqu’on parle de Toshiba sur Frandroid, on parle surtout de ses produits électroniques. La firme japonaise a pourtant d’autres cordes à son arc, et notamment la production de batterie.

Si elle n’a pas encore beaucoup percé dans le domaine de la voiture électrique, mais cela devrait bientôt être le cas, puisqu’un communiqué de presse vient nous informer de l’arrivée d’une nouvelle génération de sa batterie SCiB aux caractéristiques remarquables, et qui devrait être lancée au printemps 2025. Voici à quoi s’attendre.

Une nouvelle anode

Nous vous avions déjà parlé de cette batterie lors de la présentation de son premier prototype en novembre 2023, mais un cap vient d’être franchi, puisque Toshiba annonce avoir installé un pack dans un prototype de bus électrique au Brésil, dans une usine de CBMM, le producteur numéro 1 mondial de niobium et partenaire de Toshiba sur le projet.

Car oui, cette batterie SCiB utilise une anode d’un nouveau genre, baptisée NTO – pour niobium-titanium-oxide. Par rapport à la précédente génération, l’avantage principal concerne la densité énergétique, qui passe de 200 Wh/L à 350 Wh/L. Cela ne s’arrête pas là, puisque Toshiba liste des bénéfices à n’en plus finir.

Parmi elles, on note une charge rapide en 5C, ce qui signifie qu’une batterie pourra accepter une puissance de charge cinq fois supérieure à sa capacité (ex : 250 kW pour une batterie de 50 kWh), de quoi assurer une recharge en 10 minutes. Citons aussi des performances à basse température assurées jusqu’à -30°C (talon d’Achille des batteries actuelles) et une durée de vie quasiment illimitée, puisque la marque annonce encore 80% de sa capacité initiale après 10 000 cycles.

Pour revenir à cette batterie de 50 kWh, assurant une autonomie d’environ 400 km, elle pourrait encore faire rouler une voiture électrique sur 320 km après quatre millions de kilomètres ! Une durée de vie bien supérieure à n’importe quelle voiture.

Une arrivée prochaine sur le marché des véhicules utilitaires

Et si vous pensiez que cette batterie n’était qu’au stade du laboratoire, détrompez-vous : Toshiba annonce une arrivée sur le marché dès le printemps 2025.

Le marché retenu concernera en revanche les véhicules utilitaires électriques, comme les bus ou les camions. En cause : une densité énergétique, certes en progrès, mais toujours en deçà des chimies actuelles (LFP et NMC), qui oscillent entre 150 et 300 Wh/kg, contre 130 Wh/kg pour la batterie NTO ici présentée.

Bref, une bonne nouvelle qui pourrait aider à démocratiser le marché des poids lourds électriques, alors que les premières bornes dédiées commencent à arriver sur la marché.