6 millions de kilomètres pour cette batterie électrique qui se recharge en 10 minutes seulement

L’entreprise japonaise Toshiba démarre la production de sa nouvelle batterie révolutionnaire pour les voitures électriques. Celle-ci fait appel à une chimie innovante et offre une grande durée de vie, ainsi qu’une charge très rapide. On vous explique tout ci dessous.

Les batteries sont l’un des éléments les plus importants sur une voiture électriques. D’ailleurs, ces dernières représentent en moyenne 40 % du prix total d’une auto, oscillant entre 7 000 et 25 000 dollars selon le modèle. Ce sont elles qui permettent d’assurer une autonomie optimale ainsi qu’une charge rapide.

Une nouvelle technologie prometteuse

Au fil des années, les constructeurs mais aussi les équipementiers ne cessent de proposer de nouvelles technologies innovantes. Le but ? Rendre les voitures électriques plus polyvalentes et pratiques. Et surtout, rassurer les automobilistes. Car ils sont encore très nombreux à l’heure actuelle à ne pas vouloir sauter le pas. En cause, une autonomie insuffisante, une charge trop lente et pas assez de bornes. Or, tout ça est désormais faux. Et cela grâce à certaines entreprises, qui révolutionnent le secteur.

C’est par exemple le cas de Toshiba. La firme japonaise annonce dans un communiqué tout juste publié avoir démarré l a production d’une toute nouvelle batterie. Mieux encore, les premiers échantillons ont déjà commencé à être livrés. Mais de quoi s’agit-il ? En fait, cet accumulateur révolutionnaire fait appel à une toute nouvelle technologie. Concrètement, il s’agit du tout premier à être équipé d’un anode composé de niobium et de titane (NTO).

Sur les batteries LFP (lithium – fer – phosphate) classiques, ce dernier est réalisé en graphite. Mais alors, qu’est ce que cela change concrètement ? Et bien pas mal de choses. Il faut savoir que cette nouvelle solution offre une densité énergétique similaire au LFP. Si Toshiba n’a pas précisé celle de sa nouvelle batterie, elle est généralement d’environ 200 Wh/kg. Elle est inférieure à celle proposée pour les cellules NMC (nickel – manganèse – cobalt). Cependant, l’intérêt de la batterie au niobium – titane est en fait ailleurs.

En effet, là où cette nouvelle technologie fait très fort, c’est surtout par sa grande durée de vie. Selon les équipes de l’entreprise japonaise, la batterie récemment dévoilée peut encaisser jusqu’à 15 000 cycles de charge-décharge. Ce qui est tout simplement énorme, car cela équivaut à environ 6 millions de kilomètres parcourus avec une autonomie de 400 km par exemple. Et cela même avec des charge partielles rapides répétées, ce qui n’est généralement pas bon du tout pour les cellules. En général, il est conseillé de remplir la batterie de 10 à 80 % d’une traite. Et pour les petites charge, la puissance doit rester limitée si possible.

Une charge très rapide

Toshiba annonce que la densité énergétique volumique de ses nouvelles cellules est d’environ 350 Wh/litre. La densité gravimétrique est quant à elle de 130 Wh/kg. Ce qui est dans la moyenne, sans être très élevé non plus. Une densité haute permet concrètement d’offrir une meilleure autonomie, sans avoir besoin d’installer un accumulateur plus gros. Le coût de production reste contenu, de même que le poids total. Selon l’équipementier, chaque cellule SCiB lithium-ion NTO pèse environ 860 grammes.

Mais ce n’est pas tout, car cette nouvelle technologie offre également une recharge particulièrement rapide. La capacité de charge est annoncée à 5C, ce qui permet de remplir la batterie jusqu’à 80 % en seulement 10 minutes. De plus, la plage de températures de fonctionnement est particulièrement large. Elle est en effet comprise entre -30 et 60 degrés. Un vrai tour de force, car on sait que le chaud ou le froid extrême ont des conséquences sur l’autonomie et la vitesse de charge.

Toshiba annonce que les livraisons de ses premiers échantillons de ses nouvelles cellules vont bientôt pouvoir démarrer. L’équipementier nippon rappelle également que « la charge fréquente à des points désignés le long du trajet permet de réduire le nombre de batteries installées, tandis que la longue durée de vie devrait réduire le coût total de possession en diminuant la nécessité de remplacements fréquents de batteries pour cause de dégradation ». Elle confirme qu’il n’est pas forcément indispensable avoir une grande autonomie. Celle offerte par sa nouvelle batterie reste inconnue pour le moment.