Steam : vous devriez payer vos jeux (vraiment) plus cher, même en passant par un VPN

Valve a modifié son outil de tarification utilisé par les éditeurs de jeux vidéo. L’entreprise veut éviter que les joueurs achètent leurs jeux sur Steam dans des devises étrangères pour profiter de prix avantageux, comme c’est le cas en Turquie ou en Argentine. Cela va engendrer de fortes hausses de tarifs dans certains pays.

Le prix des jeux vidéo sur Steam risque d’augmenter, surtout dans certains pays. Valve souhaite mettre fin à une pratique courante auprès des joueurs qui utilisent sa plateforme : l’achat de jeux vidéo dans une devise étrangère, qui permet d’avoir une conversion avantageuse, aux dépens de Valve et des éditeurs.

Steam met à jour ses recommandations de prix

Steam propose la vente de jeux dans 39 devises pour pouvoir proposer son service dans de nombreux pays et depuis plusieurs années, la gestion de toutes ces monnaies est difficile. Dans un article de blog, la plateforme a annoncé « la sortie d’un nouvel outil qui facilitera la gestion de la tarification » des jeux pour les éditeurs.

Depuis plusieurs années, Steam propose à ses vendeurs des recommandations de prix dans différentes devises, en se basant sur le dollar américain. Cependant, « en raison des fluctuations constantes du pouvoir d’achat et des taux de change », Steam a jugé « nécessaire d’effectuer des changements importants pour que ces taux de conversion demandés ne deviennent pas obsolètes ».

Valve en a profité pour déclarer que ces mises à jour de recommandation de conversion de prix seront plus fréquentes.

Ce nouvel outil présenté ajoute « un résumé clair des changements de prix, avec des avertissements qui s’affichent pour les prix qui sont nettement plus élevés ou plus bas que les prix définis dans les autres devis ». Cela comprend de nouvelles recommandations de prix, les éditeurs restants libres de fixer leurs propres prix. Ce dispositif est déjà en ligne : néanmoins si un éditeur décide d’augmenter un prix, celui-ci ne sera modifié qu’au bout de 28 jours.

Des jeux vendus sur Steam jusqu’à 536% plus chers

Le site SteamDB, qui étudie les données mises en ligne par Steam (sans être affilié à Valve), a répertorié tous les changements de recommandations et tous les prix ont augmenté (sauf sur un prix à Taïwan). Par exemple, pour les jeux vendus à 9,99 dollars américain, le prix en euro passe de 8,19 à 9,75 euros, soit une augmentation de 19 %. Les prix en euro augmentent entre 20 et 25 % environ sur les directives de Valve.

En revanche, les augmentations de prix les plus importantes se situent en Turquie et en Argentine. Pour un jeu vendu à 9,99 dollars, le prix en livres turques passe de 18,50 à 105, soit une augmentation de 468 %. De même avec les pesos argentins, puisqu’un jeu pourra passer de 129,99 à 765 pesos, une augmentation de 489 %. L’augmentation la plus importante listée par SteamDB est sur un jeu vendu à 29,99 dollars, qui passera de 329,99 pesos argentins à 2100, soit 536 % de hausse.

Il faut toutefois relativiser ces chiffres qui paraissent alarmistes. Il ne s’agit là que de recommandations de Steam, les éditeurs restent libres de fixer leurs prix sur la plateforme de vente de jeux vidéo. Cependant, on peut penser qu’ils pourraient être nombreux à utiliser l’outil mis en place par Valve. Ce dernier a annoncé que les tarifs de ses jeux suivront ces recommandations.

La fin de l’achat des jeux en Turquie ou en Argentine grâce à un VPN

Comme le souligne BFMTV, un phénomène tend à se généraliser du côté des joueurs. Nombre d’entre eux achètent des jeux vidéo sur Steam en se localisant via un VPN dans d’autres pays, surtout la Turquie ou l’Argentine. Cela leur évite de devoir payer avec l’euro ou la livre britannique par exemple, mais d’utiliser une autre devise et profiter d’une conversion avantageuse. Depuis plusieurs mois, les devises argentine et turque sont en chute libre, ce qui automatiquement rend les taux de conversion beaucoup plus intéressants.

Le média mentionne notamment le studio français Motion Twin qui avait revu à la hausse les prix de Dead Cells, qui s’était rendu compte qu’une « part significative des ventes de la dernière année provenait de ces deux pays, sans correspondre à une hausse des joueurs sur place ».

